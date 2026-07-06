Pamiętasz, kto grał kogo w filmie "Kiler"? QUIZ
To niewątpliwie jedna z najpopularniejszych komedii w historii rodzimego kina. W listopadzie 1997 roku premierę miał Kiler, kultowy film w reżyserii Juliusza Machulskiego, w którym główną rolę zagrał Cezary Pazura. Wcielił się on w taksówkarza Jerzego Kilera, który zostaje wrobiony w morderstwo gangstera.
Produkcja miała być niejako polską odpowiedzią na bardzo popularne w tamtym czasie amerykańskie kino. I rzeczywiście: Kiler odniósł gigantyczny sukces komercyjny. Szacuje się, że obejrzało go łącznie ponad 2 mln widzów!
Film przeszedł do historii. Podobnie jak wiele cytatów, które usłyszmy z ust bohaterów produkcji. Do dzisiaj zresztą chętnie wplatamy je do codziennych rozmów. W końcu, Kiler charakteryzuje się niepowtarzalnym humorem.
Oczywiście, nie byłoby ogromnego sukcesu filmu, gdyby nie... znakomita obsada. Oprócz Cezarego Pazury, w Kilerze występują m.in. Janusz Rewiński, Jan Englert, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Figura czy Krzysztof Kiersznowski.
Każda z postaci wniosła do filmu kapitalny humor i charakter nie do podrobienia. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć quiz dotyczący obsady Kilera, który składa się z dziesięciu pytań. Czy potraficie odpowiednio dobrać aktorów do ich ról? Miłośnicy przygód taksówkarza Jerzego Kilera z pewnością bez problemu poradzą sobie z tym zadaniem i zdobędą maksymalną liczbę punktów.