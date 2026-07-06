Koniec zdjęć do 6. sezonu "The Office PL". Wiadomo, kiedy premiera hitu Canal+

W ciągu minionych lat produkcja "The Office PL" zyskała miano jednego z najpopularniejszych seriali komediowych w naszym kraju. Załoga fikcyjnej firmy udowodniła widzom, że najbardziej absurdalne sytuacje mają miejsce nie tylko w biurowej kuchni. Nadchodząca seria ma w znacznie większym stopniu opuścić mury biurowca, skupiając się na dziwnych i niezwykle trafnych scenariuszach tworzonych przez samą codzienność.

Jak nie przesadzić z żartami? Rozmawiamy ze scenarzystą “The Office PL”

Wszystko już było? No jednak nie. Kryzys męskości, wyścig po władzę, nowe postaci, a w pomiędzy tym wszystkim codzienne spięcia i trudności naszych bohaterów. Polska w soczewce, dramat w komedii i Darek Wasiak na życiowym zakręcie. Mam nadzieję, że nasze emocje z pracy nad serialem przeniosą się na ekran. Bo były wyjątkowo silne - Maciej Bochniak, reżyser.

W kolejnych epizodach twórcy zaserwują odbiorcom jeszcze większą dawkę trafnych wniosków oraz maksymalnie niezręcznych momentów. Postaci będą nieustannie walczyć o zachowanie pełnej powagi w świecie, który za żadne skarby nie chce z nimi współdziałać. Te wszystkie perypetie będzie można śledzić niebawem w ofercie platformy streamingowej Canal+.

Zakończyliśmy zdjęcia do kolejnego sezonu serialu, który na stałe wpisał się w krajobraz polskich produkcji komediowych. Ogromnie cieszy nas, że serial nie tylko konsekwentnie się rozwija, ale przede wszystkim wciąż znajduje drogę do widzów, którzy pokochali jego bohaterów za autentyczność, niedoskonałości i poczucie humoru. W nowych odcinkach nie zabraknie emocji, zaskoczeń i charakterystycznej dla THE OFFICE PL satyry, która z przymrużeniem oka pokazuje naszą polską rzeczywistość - Adriana Sławińska, dyrektorka ds. Programowych CANAL+ Polska.

Kiedy premiera 6. sezonu "The Office PL"? Twórcy i obsada serialu

Za realizację szóstej części odpowiada sprawdzona ekipa pod przewodnictwem reżysera Macieja Bochniaka. Zespół scenarzystów, w którym znaleźli się Mateusz Zimnowodzki oraz Jakub Rużyłło, pracował pod czujnym okiem Łukasza Sychowicza. Na ekranie ponownie zagoszczą dobrze znane twarze, w tym Piotr Polak, Vanessa Aleksander czy Adam Woronowicz, a obok nich wystąpią także Kornelia Strzelecka i Rafał Kowalski. Do stałej obsady należą również Adam Bobik, Monika Kulczyk, Mateusz Król, Monika Obara, Marcin Pempuś, Jan Sobolewski, Karol Dziuba oraz Milena Lisiecka. Za produkcję odpowiada Jake Vision DGA Studio wraz z producentką kreatywną Dorotą Kośmicką i producentem wykonawczym Janem Kępińskim, natomiast z ramienia Canal+ Polska nadzór sprawuje Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na nadchodzącą jesień.