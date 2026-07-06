Quiz dla fanów "Psów". Dopasuj cytat do odpowiedniej części legendarnej serii Władysława Pasikowskiego

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-06 12:14

Mówisz Władysław Pasikowski, myślisz "Psy". Dwie pierwsze części, które swoją premierę miały w latach dziewięćdziesiątych, to produkcje wręcz kultowe, bez których ciężko wyobrazić sobie rodzimą kinematografię. W produkcjach pojawiło się mnóstwo legendarnych cytatów. Czy pamiętasz je wszystkie? Ten quiz da ci na to odpowiedź.

Psy
Autor: YouTube/screen z wideo/ Materiały prasowe

Oto kultowe cytaty z "Psów". Rozwiąż nasz quiz

Pod koniec listopada 1992 roku w polskich kinach zadebiutował film Psy, w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Produkcja, w której zagrali m.in. Bogusław Linda, Marek Kondrat, Janusz Gajos czy Cezary Pazura, osiągnęła kolosalny sukces komercyjny. I do dzisiaj cieszy się statusem kultowym. Nic więc dziwnego, że film – opowiadający o losach funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w czasach burzliwych przemian politycznych, a także społecznych w kraju – który okazał się prawdziwym hitem szybko doczekał się kontynuacji. Trzeba było kuć żelazo, póki było gorące. 

Stojący za kamerą produkcji i odpowiadający za jej scenariusz filmowiec zdecydował się pociągnąć temat w filmie z 1994 roku, który został zatytułowany Psy 2: Ostatnia krew. Druga część również cieszyła się sporą popularnością. I stała się największym – na tamtą chwilę – sukcesem frekwencyjnym w karierze Władysława Pasikowskiego.

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Na trzecią odsłonę Psów musieliśmy poczekać sporo czasu. Film Psy 3. W imię zasad do kin wszedł w połowie stycznia 2020 roku. Opowiadał o tym, jak Franz Maurer, główny bohater, po 25 latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność i wkracza w nową Polskę. Całość nie została już jednak tak ciepło przyjęta, jak dwie poprzednie produkcje. Spotkał się raczej z negatywnymi opiniami. Zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. Szybko uznano go z najgorszą część całej serii. 

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Filmy w reżyserii Pasikowskiego, a na pewno dwie pierwsze części Psów, przeszły do historii za sprawą m.in. kultowych cytatów. Niektórymi z nich posługujemy się w sumie po dziś dzień w mowie potocznej (nie zawsze mając tego świadomość!). Dlatego postanowiliśmy zebrać je w jednym miejscu i stworzyć wyjątkowy quiz. Na czym on polega?

Wystarczy tylko dopasować zdanie do odpowiedniej części Psów. Miłośnicy twórczości Władysława Pasikowskiego z pewnością nie będą mieć trudności, aby zdobyć maksymalną liczbę punktów. Pytań jest łącznie dziesięć. 

Rozwiąż nasz quiz:

Oto kultowe cytaty z "Psów". Dopasuj kwestię do odpowiedniej części kultowej produkcji!
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