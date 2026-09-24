Bullet for My Valentine wracają do Polski w 2027 roku! Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Bullet for My Valentine wracają do Polski! Zagrają w Katowicach

To wiadomość, na którą czekało wielu fanów metalowego grania! Zespół Bullet for My Valentine, który kilkanaście lat temu podbił serca nastolatków na całym świecie, ogłosił wielki powrót do Polski. Walijskie ikony melodyjnego metalcore’u wciąż są w doskonałej formie, a ich koncerty to gwarancja potężnej dawki energii.

Wydarzenie odbędzie się 4 lutego 2027 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Fani z pewnością już odliczają dni, by na żywo usłyszeć takie klasyki jak „Scream Aim Fire” czy „Tears Don’t Fall”, które na stałe zapisały się w historii nowoczesnego metalu.

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Na scenie nie zabraknie gości specjalnych

Bullet for My Valentine nie wystąpią w Katowicach sami. Jako wsparcie na scenie pojawią się dwa zespoły, które zapewnią publiczności solidną rozgrzewkę. Pierwszym z nich jest australijski Pendulum, znany z nietypowego, ale porywającego łączenia elektroniki, drum and bassu i metalcore'u. To mieszanka, która na żywo potrafi wywołać prawdziwą eksplozję.

Drugim gościem będzie amerykańska formacja Dark Divine. Zespół promuje swój debiutancki album „Deadly Fun”, a jego twórczość to energetyczne połączenie metalcore’u, industrialu i alternatywy. Jak sama nazwa płyty wskazuje, szykuje się zabójczo dobra zabawa.

Bilety i pakiety VIP. Rusza sprzedaż

Organizatorem koncertu jest Knockout Music Store, gdzie dostępne będą bilety i specjalne pakiety dla najwierniejszych fanów. Sprzedaż rusza już wkrótce i będzie podzielona na kilka etapów. Warto zapisać te daty w kalendarzu, bo wejściówki mogą zniknąć w mgnieniu oka.

Harmonogram sprzedaży biletów:

Artist Presale – od 28 września (10:00)

– od 28 września (10:00) Promoter Presale – od 29 września (10:00)

– od 29 września (10:00) Sprzedaż otwarta – od 30 września (10:00)

Ekskluzywne spotkanie z zespołem. Ile kosztują pakiety VIP?

Na tych, którzy marzą o czymś więcej niż tylko koncert, czekają limitowane pakiety VIP. Najdroższy z nich, VIP 1, w cenie 1281 zł, to prawdziwa gratka. Oprócz biletu na koncert i wcześniejszego wejścia, pakiet gwarantuje ekskluzywne spotkanie z członkami Bullet For My Valentine, wspólne zdjęcie oraz sesję Q&A. W zestawie znajdą się też unikatowe gadżety: czapka, plakat z trasy Social Apocalypse 2027, brelok-otwieracz oraz pamiątkowy laminat.

Dostępny będzie również nieco tańszy pakiet VIP 2 w cenie 1032 zł. On także zawiera bilet na koncert i wcześniejsze wejście, a do tego gadżety – czapkę, plakat, brelok i laminat. Oba pakiety zapewniają pierwszeństwo w zakupie oficjalnego merchu. Organizatorzy podkreślają, że liczba pakietów jest mocno ograniczona – przygotowano po 100 sztuk z każdej opcji.