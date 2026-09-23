Oto najlepsze utwory U2 według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10

Historia formacji U2 rozpoczęła się w 1976 roku w Dublinie, kiedy to nastoletni perkusista Larry Mullen Jr. wywiesił na szkolnej tablicy ogłoszeń informację, że szuka muzyków do nowego zespołu. Na tę propozycję odpowiedzieli: wokalista Bono, gitarzysta The Edge i basista Adam Clayton. Cztery lata później irlandzki kwartet wypuścił w świat debiutancki album, Boy.

Największe sukcesy zespół odniósł na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku za sprawą takich utworów, jak m.in. I Still Haven't Found What I'm Looking For, With or Without You czy One. Grupa wydała łącznie czternaście albumów. Dyskografię U2, jeśli chodzi o płyty z premierowym materiałem, zamyka Songs of Experience, który ukazał się na rynku w 2017. Niebawem na półkach sklepowych ma pojawić się kolejny album.

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Nie da się ukryć, że irlandzki kwartet przeszedł do historii. Sprzedał ponad 175 milionów płyt i zdobył m.in. 22 nagrody Grammy. Na swoim koncie ma także sporo utworów, które są znane przez fanów rocka na całym świecie. A która z kompozycji U2 zasługuje na miano tej "najlepszej"?

Ze wsparciem, w tym zakresie, przybyli użytkownicy bardzo popularnej platformy Rate Your Music. Na tej stronie można oceniać albumy i utwory w skali 0,5-5 (z połówkami). Zawartość RYM to prawdziwa kopalnia wiedzy dla każdego melomana. Czas więc sprawdzić, jak ta społeczność tej platformy oceniła poszczególne utwory Bono i spółki.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 20-11. Oto one:

20. Zooropa (1993)

(1993) 19. Even Better Than the Real Thing (1991)

(1991) 18. Lemon (1993)

(1993) 17. Out of Control (1980)

(1980) 16. All I Want Is You (1988)

(1988) 15. The Fly (1991)

(1991) 14. Stay (Faraway, So Close!) (1993)

(1993) 13. A Sort of Homecoming (1984)

(1984) 12. Gloria (1981)

(1981) 11. Mysterious Ways (1991)

A jakie kompozycje U2 znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy ciekawostki o albumie The Joshua Tree od U2: