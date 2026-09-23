Gary "Angry" Anderson nie żyje. Wokalista Rose Tattoo miał 79 lat

Smutna informacja dotarła do nas z Australii. Gary "Angry" Anderson, legendarny wokalista australijskiej formacji Rose Tattoo, nie żyje. Odszedł 21 września 2026 roku w wieku 79 lat. Informację o jego śmierci przekazali muzycy zespołu oraz rodzina.

– Angry był oddanym ojcem oraz niezwykle kochanym członkiem rodziny dla swoich przyjaciół, kolegów z zespołu i całej społeczności muzyczno-rozrywkowej. Jego strata zostanie głęboko odczuta przez wszystkich, którzy go znali i kochali, zarówno w Australii, jak i za granicą. Rodzina oraz członkowie zespołu proszą o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie i nie będą udzielać wywiadów. Prosimy o uszanowanie ich woli w momencie, gdy zmagają się z tą druzgocącą stratą i potrzebują czasu na przeżycie żałoby. Dziękujemy wszystkim za modlitwy, słowa miłości oraz nieustające wsparcie – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez australijską formację w mediach społecznościowych. Anderson zmarł w otoczeniu najbliższych.

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Nie tak dawno informowaliśmy, że frontman Rose Tattoo trafił do szpitala po przebyciu nagłego zatrzymania akcji serca. Zespół, w związku z tym, przerwał trwającą trasę koncertową.

Gary Anderson przyszedł na świat 5 sierpnia 1947 w australijskim Melbourne Swoją karierę zaczynał w zespole Buster Brown, gdzie grał m.in. z Philem Ruddem, późniejszym perkusistą AC/DC. W 1976 Anderson założył Rose Tattoo. Grupa zadebiutowała dwa lata później za sprawą albumu zatytułowanego po prostu Rose Tattoo. Potem muzycy wydali jeszcze cztery płyty, a w 1987 doszło do rozpadu. Grupa powróciła w 1992 roku i koncertowała wraz z Guns N' Roses (przypomnijmy, że ekipa Axla Rose'a i Slasha nagrała cover Nice Boys z myślą o EP-ce Live ?!*@ Like a Suicide, numer później trafił także na wydawnictwo G N’ R Lies), ale rok później znów się rozwiązała. Od 1998 zespół Rose Tattoo działał jednak nieprzerwanie. I dołożył do swojej dyskografii kolejne trzy albumy (ostatni z nich, Outlaws, premierę miał w 2020).

Anderson działał także na niwie solowej. W 1987 zaskoczył wszystkich przebojem Suddenly. Ballada ta została wykorzystana w australijskiej telenoweli Sąsiedzi (Neighbours), w której grała Kylie Minogue.

Wokalista dał się poznać również jako aktor. Wcielił się m.in. w rolę Ironbara w filmie Mad Max pod Kopułą Gromu. Wokalista próbował również swoich sił w polityce. W latach dziewięćdziesiątych Anderson został ponadto odznaczony Orderem Australii za swoją działalność na rzecz młodzieży.

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