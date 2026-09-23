Pamiętasz słynny budynek z okładki płyty Pink Floyd? Stał się miejscem dla fanów muzyki

Nie da się ukryć - płyty Pink Floyd, które zespół wydawał w latach 70. przeszły do historii światowej kultury nie tylko za sprawą swojej muzycznej zawartości, ale także dzięki naprawdę ikonicznym okładkom. Pryzmat, zdobiący The Dark Side of the Moon, płonący człowiek na grafice Wish You Were Here czy w końcu słynna już Elektrownia Battersea, nierozerwalnie związana z wydawnictwem Animals.

Położony a południowym brzegu Tamizy w Londynie budynek był pierwszym tego typu opalany węglem, został jednak wyłączony z użytkowania już w 1975 roku. Od samego początku elektrownia wyróżniała się swoim wystrojem - nawiązującym do stylu art deco klimatem oraz charakterystycznymi dekoracjami. Od 1980 roku budynek zyskał status zabytku, aż do 2014 roku pozostawał jednak nieużytkowany, przez co niemal popadł w ruinę. Dziś służy on jako miejsce dla różnych firm - w tym Apple, której londyńska siedziba została do niego przeniesiona cztery lata temu.

David Gilmour o powrocie Pink Floyd!

Apple otworzyło nową przestrzeń koncertową w elektrowni z okładki płyty Pink Floyd!

Okazuje się, że Apple postanowiło jeszcze bardziej wykorzystać przestrzeń tego słynnego na cały świat obiektu. Jak poinformowano we wtorek 22 września, w miejscu tym otwarta została zupełnie nowa przestrzeń koncertowa o nazwie Apple Music Hall. Można ona pomieścić 600 osób, wyróżnia ją jednak pewien techniczny szczegół.

Mianowicie sala ta wyposażona jest w studio nagraniowe, a dostępny w jej ramach sprzęt umożliwia także produkcję transmisji wideo. Dzięki temu przestrzeń ta reklamowana jest jako miejsce, w którym będzie można zagrać kameralny, ale wyprodukowany w sposób mistrzowski koncert - który do tego będzie mógł zostać od razu zarejestrowany i zmiksowany. Wbudowane kamery zaś umożliwią stworzenie materiału wideo z danego pokazu, a także jego transmisję na żywo na cały świat w czasie rzeczywistym.

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