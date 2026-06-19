Słynny zniszczony bas z okładki albumu The Clash trafi do londyńskiego muzeum. Jest oficjalne potwierdzenie

To jeden z najbardziej ikonicznych momentów w historii muzyki rockowej. Basista Paul Simonon z The Clash we wrześniu 1979 roku, w Nowym Jorku, z impetem rozbija o scenę swojego Fendera. Ten moment na stałe zapisał się w popkulturze, dzięki zdjęciu Pennie Smith, które trafiło na okładkę legendarnego albumu London Calling z 1979, na którym znalazły się takie utwory, jak m.in. tytułowy czy The Guns of Brixton.

– Ochroniarze pod sceną nie pozwalali publiczności wstać z miejsc i bawić się na koncercie. To sfrustrowało mnie do tego stopnia, że po prostu roztrzaskałem ten bas. Niestety, człowiek ma tendencję do niszczenia rzeczy, które kocha – powiedział muzyk w wywiadzie dla Fendera w 2011.

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Słynna gitara basowa, model Fender Precision Bass, zostanie teraz udostępniona zwiedzającym w muzeum w Londynie w zabytkowym Smithfield Market. Oficjalne otwarcie tego kompleksu zaplanowano na 28 listopada 2026. – To zwieńczenie trwającej dekadę transformacji zabytkowego gmachu dawnego targu General Market w dzielnicy Smithfield. Już niedługo będziecie mogli zobaczyć u nas kultowe eksponaty oraz obiekty, które nigdy wcześniej nie były pokazywane publiczności, a w piątki i soboty wpaść na wieczorne sesje z DJ-ami. Absolutną nowością – pierwszą taką w muzealnym świecie – będzie sześciometrowe okno widokowe, przez które zobaczycie czynną linię kolejową przebiegającą tuż obok galerii. Nie możemy się doczekać, żeby Was powitać! – czytamy na stronie internetowej placówki.

Przypomnijmy, że w przeszłości instrument Simonona można było oglądać w muzeum Rock and Roll Hall of Fame znajdującym się w Cleveland.

On this day, '79. The Clash bass player Paul Simonon, frustrated because the crowd at The Palladium in NYC isn't standing, smashes his bass on stage. The photo is later used as the cover of their London Calling album. @mattpinfield was there, probably standing.📷 Pennie Smith pic.twitter.com/V3SElib74G— Tones Of Music (@TonesOfMusic) September 19, 2021

Inny album The Clash został doceniony w rankingu

Lata 80. w rocku to czas, w którym wszystko było "bardziej" – głośniej, szybciej i bez żadnych hamulców. Ostatnio serwis Collider postanowił wskazać 10 albumów z tamtej dekady, które bez mrugnięcia okiem można nazwać arcydziełami.

Na szczycie rankingu, co dla wielu osób było pewnego rodzaju zaskoczeniem, pojawił się Combat Rock od The Clash. Piąty krążek formacji ukazał się na rynku w maju 1982 nakładem wytwórni CBS Records. Combat Rock to najlepiej sprzedający się album w dyskografii tej brytyjskiej grupy. To właśnie z tego krążka pochodzą wielkie przeboje The Clash, a mianowicie Should I Stay or Should I Go oraz Rock the Casbah.

– "Combat Rock" jest zdecydowanie ich najsłynniejszym i najbardziej wpływowym dziełem; katapultował on punk do mainstreamu dzięki włączeniu elementów funku i reggae, co uczyniło tę muzykę przystępną również poza ramami subgatunku – możemy przeczytać na stronie portalu.

Oto ciekawostki o albumie London Calling od formacji The Clash: