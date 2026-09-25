Meat Loaf był też aktorem! Oto TOP5 najsłynniejszych ról artysty

Meat Loaf tak naprawdę nazywał się Michael Lee Aday i urodził się 27 września 1947 roku w Dallas w Teksasie. Jak wspominał, tak naprawdę od pierwszych dni swojego życia odróżniał się od innych dzieci, przede wszystkim za sprawą swojej wagi. Swój pseudonim zawdzięczał incydentowi ze sobą i trenerem futbolu w rolach głównych. Będąc uczniem siódmej klasy Michael mierzył 157 cm i ważył 110 kg, a gdy nadepnął nauczycielowi na stopę, ten miał krzyknąć do niego: "Zejdź z mojej stopy, ty klopsie!".

Już jako uczeń grywał w szkolnych przedstawieniach, aż w końcu po przeprowadzce do Los Angeles założył swój pierwszy zespół Meat Loaf Soul, który został zauważony lokalnie. To dzięki temu Michaelowi udało się dostać angaż do wystawianego na Brodwayu musicalu Hair. To zaś sprawiło, że Adayem zainteresowała się wytwórnia Motown, nakładem której ukazał się dobrze przyjęty album Stoney & Meatloaf, nagrany w duecie z Shaunem "Stoney" Murphym. W kolejnych latach Meat Loaf kontynuował pracę na deskach teatru, w początkach lat 70. zaczął także próbować swoich sił w świecie kina. Już na tym etapie Aday próbował skupić się na robieniu muzyki i wydać debiutancki album. Udało mu się to dopiero w 1977 roku, gdy światło dzienne ujrzało jedno z najlepiej sprzedających się wydawnictw wszech czasów - Bat Out of Hell.

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Dziś Meat Loaf kojarzony jest przede wszystkim z działalnością muzyczną, a w dużej mierze z legendarną kompozycją I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), która zapewniła mu statuetkę Grammy. Aday jednak jeszcze przed wydaniem pierwszej płyty zaczął się pojawiać tak na dużym, jak i na małym ekranie.

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