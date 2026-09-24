Frances Bean Cobain pierwszy raz od ośmiu lat pokazała się publicznie! Tak teraz wygląda córka Kurta Cobaina

Kurt Cobain z Nirvany i Courtney Love

Trudno znaleźć osobę, która nie słyszałaby o słynnym wokaliście i założycielu kultowej Nirvany. Kurt Cobain błyskawicznie zyskał status ikony światowej popkultury, a jego twórczość wciąż inspiruje. Kariera Kurta została drastycznie przerwana w 1994 roku, kiedy to zmagający się z problemami artysta odebrał sobie życie w bardzo młodym wieku.

Gigantyczna popularność sceniczna bardzo szybko przełożyła się na ogromne zainteresowanie mediów sferą prywatną słynnego gitarzysty. Prasa brukowa nieustannie śledziła burzliwe losy małżeństwa, które muzyk stworzył z wokalistką formacji Hole, Courtney Love. Para nie stroniła od kontrowersyjnych zachowań oraz używek, a owocem ich głośnego związku została jedyna pociecha.

Kurt Cobain był fanem Metalliki

Kim obecnie jest i co robi Frances Bean Cobain?

Frances Bean Cobain przyszła na świat 18 sierpnia 1992 roku, a w momencie rodzinnej tragedii miała zaledwie dwa lata. W przeszłości próbowała odnaleźć swoją drogę w modelingu oraz sztukach wizualnych, jednak ostatecznie uznała, że nie zamierza funkcjonować w bezlitosnym świecie show-biznesu.

W życiu prywatnym córka muzyka, po kilku burzliwych relacjach, odnalazła szczęście u boku Rileya Hawka, którego ojcem jest słynny skater Tony Hawk. Zakochani sformalizowali swój związek w 2023 roku, a kilkanaście miesięcy później na świat przyszedł ich pierwszy syn, który otrzymał imiona Ronin Walker Cobain Hawk.

Frances Bean Cobain olśniewa na premierze filmu "The Deputy"

Zaskakujący przełom nastąpił niedawno w Los Angeles, gdzie po blisko ośmiu latach unikania blasku fleszy córka Cobaina przeszła po czerwonym dywanie. Pojawiła się ona na uroczystej premierze nowej komedii kryminalnej pod tytułem "The Deputy", a jej obecność była w pełni uzasadniona zawodowo, ponieważ pełni funkcję jednej z producentek wykonawczych filmu.

Podczas tego filmowego wieczoru w Kalifornii Frances Bean Cobain zaprezentowała się fotografom w niezwykle charakterystycznej stylizacji. Jej ubranie wyraźnie nawiązywało do klasycznego stylu grunge, co bez wątpienia przykuło uwagę zebranych gości.