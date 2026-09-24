Jak tworzyć ponadczasową muzykę? Ian Gillan z Deep Purple zna odpowiedź na to pytanie

Deep Purple to prawdziwi weterani rockowej sceny muzycznej. Przypomnijmy, że brytyjska grupa powstała pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. I co najistotniejsze: nie zamierza się zatrzymywać. W tym roku zespól wypuścił w świat kolejny studyjny album, Splat!, który zebrał całkiem pochlebne recenzje ze strony dziennikarzy oraz fanów. Nie da się ukryć, że jeden z najważniejszych grup w historii rocka od kilku dekad tworzy muzykę, która łączy pokolenia.

W rozmowie z bułgarską stacją radiową Z-Rock, wokalista Ian Gillan został zapytany o to, co jest kluczem do pisania utworów, które stają się ponadczasowe.

Deep Purple | Wywiad ESKA ROCK

Cóż, jedyna odpowiedź, jaką mogę ci dać – a nie obiecuję, że jest to absolutna prawda – to próba unikania podążania za modą. Jeśli starasz się nagrywać komercyjne płyty i śledzić trendy, to o ile nie jesteś w tym naprawdę, naprawdę dobry, jak ABBA czy paru innych, czeka cię ciężka przeprawa. Jeśli pozostaniesz wierny sobie, masz szansę. Sukces osiągnięty dzięki byciu autentycznym, daje szczery występ, który po prostu przetrwa próbę czasu, jak to mówimy w branży – powiedział frontman Deep Purple.

Muzycy Deep Purple powrócą do Polski w 2026!

W 2026 roku muzycy Deep Purple sporo koncertują w ramach promocji najnowszego albumu, którego recenzję znajdziecie na naszej stronie internetowej. Jesienią ponownie zjawią się na Starym Kontynencie. Również w Polsce. Zespół potwierdził, że 8 października 2026 zaprezentuje się w łódzkiej Atlas Arenie. Jako support zagra natomiast formacja Jayler z Wielkiej Brytanii.

Warto na sam koniec wspomnieć, że będzie to już czwarty występ DP w Atlas Arenie. Wcześniej legendarna grupa zagrała w tym miejscu w 2015, 2017 i 2022.

Oto najlepsze utwory w dorobku Deep Purple według użytkowników "Rate Your Music":