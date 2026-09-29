Dokument o Oasis zmierza do streamingu! Na fanów czeka niespodzianka

Latem tego roku minęły już dwa lata od dnia, kiedy to zdaniem wielu i wiele, "piekło zamarzło". Po miesiącach spekulacji i plotek pod koniec sierpnia 2024 roku oficjalne potwierdzona została reaktywacja zespołu Oasis, co wydawało się być niemal niemożliwe ze względu na, wiele wskazuje na to, nieistniejący już konflikt między braćmi Liamem i Noelem Gallagherami.

Panowie już część ubiegłego roku spędzili na koncertowaniu, a wydarzenia te przyciągnęły tłumy. Choć początkowo tak Liam, jak i Noel zastrzegali, że tylko na tej serii pokazów się skończy, nie ma mowy o kolejnych - ani tym bardziej o premierowej muzyce - to choć w tym roku formacja rzeczywiście nie występowała, to już wiadomo, że zmieni się to w 2027, kiedy to Oasis zagra, na ten moment, 42 koncerty.

Największe przeboje Oasis

Dokument o Oasis będzie dostępny w streamingu!

Nie oznacza to oczywiście, że w mijających miesiącach o Oasis było głośno. Wciąż powracające pogłoski o już ogłoszonej trasie koncertowej - a do tego oczywiście promocja i w końcu premiera dokumentu o zespole. W produkcji Don't Look Back in Anger, za kamerą której stanął duet Will Lovelace oraz Dylan Southern, opowiedziana została, zgodnie z opisem producenta, "historia triumfalnego powrotu braci Liama i Noela Gallagherów na scenę. Film jest zapisem największego muzycznego wydarzenia 2025 roku - trasy Oasis Live ’25, jednego z najbardziej wyczekiwanych rockandrollowych comebacków naszych czasów".

Film trafił do kin na całym świecie w piątek 11 września i spotkał się z ciepłym przyjęciem tak fanów i fanek grupy, jak i krytyków. Mamy dobre wieści dla tych, którym nie udało się dotrzeć do kina - Don't Look Back in Anger zmierza do streamingu!

Jak informują zagraniczne media, Don't Look Back in Anger trafi do streamingu już naprawdę niedługo, gdyż 9 października. Dokument o Oasis będzie dostępny za pośrednictwem platformy Disney+, co ciekawe, w wersji streamingowej film ma zawierać "ekskluzywne, nieznane materiały, które nie zostały uwzględnione w wersji filmowej".

Na ten moment wiadomo, że projekt już dosłownie za chwilę trafi na Disney+ w Wielkiej Brytanii. Póki co polski oddział Disney+ nie potwierdził, czy od tego dnia Don't Look Back in Anger będzie można obejrzeć także w naszym kraju. Gdy taka informacja się pojawi, artykuł zostanie zaktualizowany!

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