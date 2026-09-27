Najlepsze utwory U2 wybrane. Wskazali użytkownicy portalu "Rate Your Music"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-27 16:36

U2 to bez wątpienia jeden z najważniejszych i największych zespołów w historii muzyki rockowej. Ich dyskografia liczy kilkanaście albumów. Irlandzki kwartet ma także na koncie sporo utworów, które zapisały się złotymi zgłoskami. Które z nich fani cenią najbardziej? Użytkownicy portalu "Rate Your Music" wyłonili absolutną czołówkę.

Oto najlepsze utwory U2 według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10

Historia formacji U2 rozpoczęła się w 1976 roku w Dublinie, kiedy to nastoletni perkusista Larry Mullen Jr. wywiesił na szkolnej tablicy ogłoszeń informację, że szuka muzyków do nowego zespołu. Na tę propozycję odpowiedzieli: wokalista Bono, gitarzysta The Edge i basista Adam Clayton. Cztery lata później irlandzki kwartet wypuścił w świat debiutancki album, Boy

Największe sukcesy zespół odniósł na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku za sprawą takich utworów, jak m.in. I Still Haven't Found What I'm Looking For, With or Without You czy One. Grupa wydała łącznie czternaście albumów. Dyskografię U2, jeśli chodzi o płyty z premierowym materiałem, zamyka Songs of Experience, który ukazał się na rynku w 2017. Niebawem na półkach sklepowych ma pojawić się kolejny album.

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Nie da się ukryć, że irlandzki kwartet przeszedł do historii. Sprzedał ponad 175 milionów płyt i zdobył m.in. 22 nagrody Grammy. Na swoim koncie ma także sporo utworów, które są znane przez fanów rocka na całym świecie. A która z kompozycji U2 zasługuje na miano tej "najlepszej"? 

Ze wsparciem, w tym zakresie, przybyli użytkownicy bardzo popularnej platformy Rate Your Music. Na tej stronie można oceniać albumy i utwory w skali 0,5-5 (z połówkami). Zawartość RYM to prawdziwa kopalnia wiedzy dla każdego melomana. Czas więc sprawdzić, jak ta społeczność tej platformy oceniła poszczególne utwory Bono i spółki. 

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Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 20-11. Oto one:

  • 20. Zooropa (1993)
  • 19. Even Better Than the Real Thing (1991)
  • 18. Lemon (1993)
  • 17. Out of Control (1980)
  • 16. All I Want Is You (1988)
  • 15. The Fly (1991)
  • 14. Stay (Faraway, So Close!) (1993)
  • 13. A Sort of Homecoming (1984)
  • 12. Gloria (1981)
  • 11. Mysterious Ways (1991)

A jakie kompozycje U2 znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy ciekawostki o albumie The Joshua Tree od U2:

U2
Galeria zdjęć 6