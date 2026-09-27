Pierwsza płyta Foo Fighters powstała niemal bez zespołu. Dave Grohl nagrał prawie wszystko sam

Po śmierci Cobaina Grohl nagrał własne piosenki

Kurt Cobain zmarł 5 kwietnia 1994 roku, a Nirvana zakończyła działalność. Dla Dave’a Grohla była to nie tylko osobista tragedia, ale też definitywny koniec zespołu, w którym przez lata pełnił rolę perkusisty. Już w czasach Nirvany pisał własne utwory i nagrywał ich dema. Nie planował jednak ani solowej kariery, ani nowego dużego projektu.

Jesienią 1994 roku Grohl rozpoczął pracę w Robert Lang Studios niedaleko Seattle wraz z Barrettem Jonesem, swoim znajomym i współproducentem. Sesja trwała około tygodnia, między 17 a 24 października, a w jej trakcie powstało 15 nagrań. Pracował szybko, bo znał te piosenki bardzo dobrze i nie musiał konsultować aranżacji z innymi muzykami.

Dave Grohl nagrał większość debiutu Foo Fighters sam

Na albumie Dave Grohl zaśpiewał, zagrał na gitarach, basie i perkusji. Barrett Jones pracował przy sesji jako inżynier dźwięku i współproducent. Choć album brzmi jak nagranie pełnego składu, większość partii wykonał na nim jeden muzyk.

Grohl nie zagrał jednak wszystkich partii na albumie. W utworze „X-Static” dodatkową gitarę nagrał Greg Dulli z The Afghan Whigs, którego Grohl znał z pracy przy ścieżce dźwiękowej do filmu „Backbeat”. Udział Dulliego był jednorazowym gościnnym występem, nie częścią stałego składu. Grohl nagrał główne wokale oraz większość partii instrumentalnych.

Nazwa Foo Fighters również nie była przypadkowa. Grohl zapożyczył ją z określenia, którym piloci podczas II wojny światowej opisywali niezidentyfikowane zjawiska na niebie. Nie chciał wydawać materiału pod własnym nazwiskiem, ponieważ zależało mu na odcięciu się od automatycznych skojarzeń z Nirvaną. Nazwa sugerowała pełnoprawny zespół, choć w studiu większość partii nagrał były perkusista Nirvany.

Do koncertów Grohl potrzebował już pełnego składu

Pod koniec 1994 roku nagrania zaczęły krążyć poza studiem. 8 stycznia 1995 roku Eddie Vedder zaprezentował w audycji Self Pollution Radio utwory „Exhausted” oraz „Gas Chamber”, cover grupy Angry Samoans. Grohl miał już wtedy skład koncertowy, z Patem Smearem na gitarze, Nate’em Mendelem na basie i Williamem Goldsmithem na perkusji. Smear był wcześniej koncertowym gitarzystą Nirvany, natomiast Mendel i Goldsmith grali w Sunny Day Real Estate. Nowa grupa najpierw wystąpiła 19 lutego prywatnie dla znajomych i rodzin w Seattle, a 23 lutego zagrała pierwszy otwarty koncert w Jambalaya Club w Arcata. Debiut „Foo Fighters” ukazał się kilka miesięcy później, 26 czerwca w Wielkiej Brytanii i 4 lipca 1995 roku w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób prywatna sesja Grohla przerodziła się w działający zespół, choć pierwszy album pozostał niemal solowym nagraniem jego autorstwa.