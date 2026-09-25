To naprawdę koniec? Liam Gallagher podsyca plotki o finałowej trasie Oasis

Wszystkie domysły i spekulacje wreszcie znalazły swój finał. Zgodnie z zapowiedziami, 14 września 2026 roku zespół Oasis oficjalnie ogłosił nową trasę koncertową zaplanowaną na 2027!

– Rozpocznijcie świętowanie. Po okresie refleksji "Najbardziej Niszczycielska Siła Popkulturowa we Współczesnej Historii Brytanii" uznała się za zdatną do użytku i po raz kolejny powraca, by podnieść ludzi na duchu. Przyjdźcie zobaczyć tę formę na własne oczy. To będzie widok warty ujrzenia – mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych grupy.

Formacja Oasis w przyszłym roku skupią się przede wszystkim na koncertach na Starym Kontynencie (m.in. Manchester, Barcelona, Paryż i Monachium). Odwiedzą także Stany Zjednoczone (Boston, Las Vegas). Trasa rozpocznie się 21 maja w Glasgow, a dobiegnie końca 26 września w Knebworth. Na ten moment: zespół potwierdził nieco ponad czterdzieści dat.

Największe przeboje Oasis

Wokalista Liam Gallagher, jak to ma w zwyczaju, mocno podgrzał atmosferę przed kolejnymi występami Oasis. W mediach społecznościowych zasugerował, że zapowiedziana trasa może okazać się ich ostatnią w karierze. Choć muzycy zaprzeczają, by miało to być oficjalne "pożegnanie".

W skasowanym już wpisie Gallagher odpowiedział jednemu z fanów następująco: "To może być ostatni raz, więc bierz w tym udział". Chwilę później, w odpowiedzi na pytanie innego internauty, napisał kolei: "To nie jest pożegnalna trasa, ale wciąż może być naszą ostatnią".

It isn’t a farewell tour but it still could be our last— Liam Gallagher (@liamgallagher) September 23, 2026

Decyzja o kontynuowaniu koncertowania nie powinna nikogo dziwić. Według szacunków magazynu Forbes, trasa Oasis Live ‘25 wygenerowała ponad 400 mln dolarów przychodu.

Oasis dołączą do Rock and Roll Hall of Fame w tym roku

W 2026 roku formacja Oasis w końcu zostanie włączona do Rock And Roll Hall of Fame. Tegoroczna ceremonia została zaplanowana na 14 listopada. Wydarzenie odbędzie się w Los Angeles (w grudniu doczeka się natomiast transmisji za pośrednictwem m.in. dostępnej w Polsce platformy Disney+). Przypomnijmy, że oprócz Oasis, w tym roku do "Salonu Sław" dołączą także: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan.

Oto najlepsze albumy w dorobku Oasis: