Czy trasa Oasis w 2027 roku będzie tą ostatnią? Liam Gallagher zabrał głos w tym temacie

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-25 11:28

Czy trasa koncertowa Oasis zaplanowana na 2027 rok będzie ostatecznym domknięciem historii tego legendarnego brytyjskiego zespołu? Wokalista Liam Gallagher nie wyklucza właśnie takiego scenariusza. Lider Oasis, w swoim stylu, po raz kolejny podsyca emocje w mediach społecznościowych.

Liam i Noel Gallagher z zespołu Oasis. O nowej trasie koncertowej i przyszłości grupy przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe - Simon Emmett/ Materiały prasowe

To naprawdę koniec? Liam Gallagher podsyca plotki o finałowej trasie Oasis

Wszystkie domysły i spekulacje wreszcie znalazły swój finał. Zgodnie z zapowiedziami, 14 września 2026 roku zespół Oasis oficjalnie ogłosił nową trasę koncertową zaplanowaną na 2027! 

Rozpocznijcie świętowanie. Po okresie refleksji "Najbardziej Niszczycielska Siła Popkulturowa we Współczesnej Historii Brytanii" uznała się za zdatną do użytku i po raz kolejny powraca, by podnieść ludzi na duchu. Przyjdźcie zobaczyć tę formę na własne oczy. To będzie widok warty ujrzenia – mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych grupy.

Formacja Oasis w przyszłym roku skupią się przede wszystkim na koncertach na Starym Kontynencie (m.in. Manchester, Barcelona, Paryż i Monachium). Odwiedzą także Stany Zjednoczone (Boston, Las Vegas). Trasa rozpocznie się 21 maja w Glasgow, a dobiegnie końca 26 września w Knebworth. Na ten moment: zespół potwierdził nieco ponad czterdzieści dat. 

Największe przeboje Oasis

Wokalista Liam Gallagher, jak to ma w zwyczaju, mocno podgrzał atmosferę przed kolejnymi występami Oasis. W mediach społecznościowych zasugerował, że zapowiedziana trasa może okazać się ich ostatnią w karierze. Choć muzycy zaprzeczają, by miało to być oficjalne "pożegnanie".

W skasowanym już wpisie Gallagher odpowiedział jednemu z fanów następująco: "To może być ostatni raz, więc bierz w tym udział". Chwilę później, w odpowiedzi na pytanie innego internauty, napisał  kolei: "To nie jest pożegnalna trasa, ale wciąż może być naszą ostatnią". 

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Decyzja o kontynuowaniu koncertowania nie powinna nikogo dziwić. Według szacunków magazynu Forbes, trasa Oasis Live ‘25 wygenerowała ponad 400 mln dolarów przychodu.

Oasis dołączą do Rock and Roll Hall of Fame w tym roku

W 2026 roku formacja Oasis w końcu zostanie włączona do Rock And Roll Hall of Fame. Tegoroczna ceremonia została zaplanowana na 14 listopada. Wydarzenie odbędzie się w Los Angeles (w grudniu doczeka się natomiast transmisji za pośrednictwem m.in. dostępnej w Polsce platformy Disney+). Przypomnijmy, że oprócz Oasis, w tym roku do "Salonu Sław" dołączą także: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan.

Oto najlepsze albumy w dorobku Oasis: 

Oasis
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