DragonForce powraca do Polski! Grupa przyjedzie do nas z wokalistką Alissą White-Gluz

DragonForce zagra w Polsce w 2027

To informacja, która z pewnością poruszy fanów ciężkich brzmień. Power metalowa formacja DragonForce ogłosiła, że łączy siły z Alissą White-Gluz, jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w świecie metalu. To symboliczny początek nowego rozdziału w historii zespołu, który od ćwierćwiecza jest obecny na scenie.

Efekty tej współpracy usłyszymy już wkrótce. Premierę nowej płyty, zatytułowanej po prostu "DragonForce", zaplanowano na 19 marca przyszłego roku. Polscy fani będą mogli przekonać się o sile tego połączenia na żywo, podczas koncertu, który odbędzie się 25 kwietnia 2027 roku w warszawskiej Stodole.

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Nowy duet przy mikrofonie. Zmiany w składzie zespołu

Dołączenie Alissy, znanej z występów w The Agonist czy Arch Enemy, to nie jedyna zmiana, jaka czeka słuchaczy. Gwiazda będzie dzieliła obowiązki wokalne z Alessio Garavello. Wokalista tymczasowo zastąpi w tej roli Marca Hudsona.

Taka konfiguracja zapowiada niezwykłe widowisko i rodzi pytanie, w jakim stopniu tak charakterystyczny głos wpłynie na brzmienie brytyjskiej formacji, która nie zwalnia tempa nawet po dwudziestu pięciu latach aktywności.

Pamiętacie "Through the Fire and Flames"?

DragonForce od lat kojarzeni są z zawrotną prędkością i techniczną wirtuozerią. Dwadzieścia lat temu zespół wydał album “Inhuman Rampage”, który przyniósł im ogromną popularność. To właśnie z tej płyty pochodzi utwór “Through the Fire and Flames”.

Kompozycja stała się legendarna nie tylko wśród fanów metalu, ale także graczy, którzy łamali sobie na niej palce w grze *Guitar Hero III*. To właśnie wtedy do zespołu na stałe przylgnęła łatka „najszybszego na świecie”.

Mocne wsparcie na warszawskim koncercie

Zanim na scenie pojawi się DragonForce w nowym składzie, publiczność rozgrzeją dwa inne zespoły. Jako pierwsi na abordaż ruszą piraci z Visions of Atlantis. Austriacka grupa dowodzona przez wokalny duet Clémentine Delauney i Michele Guaitoli przeniesie słuchaczy do świata morskich opowieści za sprawą swojego symfonicznego metalu.

Wieczór otworzy natomiast heavymetalowa formacja Wings of Steel prosto z Los Angeles. Zespół przyleci do Europy naładowany energią po trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie występował u boku Sabaton.

DragonForce w Polsce. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Koncert DragonForce z udziałem Alissy White-Gluz oraz supportów Visions of Atlantis i Wings of Steel odbędzie się 25 kwietnia 2027 roku w warszawskim klubie Stodoła. Fani powinni przygotować się na start sprzedaży biletów. Przedsprzedaż lokalna rozpocznie się w poniedziałek, 28 września, o godzinie 10:00. Otwarta sprzedaż ruszy w środę, 30 września, również o 10:00.

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