Zenek Grabowski w zaskakującym duecie. Od lat jest wielkim fanem tego zespołu

Zenek Grabowski i Cronica w zaskakującym duecie

To jedno z najciekawszych połączeń na polskiej scenie muzycznej. Zenek Grabowski i zespół Cronica postanowili połączyć siły, czego efektem jest wspólny singiel "Niebieska Iskra". Utwór właśnie zadebiutował na platformach streamingowych i w serwisie YouTube, zapowiadając gorący sezon koncertowy.

Zenek Grabowski - Kawałki mojego życia | ESKA ROCK

"Jestem wielbicielem tego zespołu"

Okazuje się, że pomysłodawcą tej nietypowej współpracy był sam Zenek Grabowski. Artysta od dawna jest fanem twórczości grupy, a wspólna trasa koncertowa stała się idealnym pretekstem do zacieśnienia artystycznej więzi. To on wyszedł z inicjatywą nagrania piosenki.

"Jestem fanem zespołu Cronica od kiedy usłyszałem płytę »Ukony«. A od pierwszego koncertu z nimi jestem wielbicielem zespołu Cronica. Gdy zapadła decyzja o wspólnej trasie, zaraz potem zaproponowałem im wspólny utwór" - przyznaje Zenek Grabowski.

Jak dodaje, propozycja spotkała się z natychmiastowym odzewem. "Przyjęli tę propozycję z wielkim entuzjazmem, połączyliśmy te dwa muzyczne światy. Nie mogę doczekać się, aż wykonamy ten utwór na żywo" - podkreśla artysta.

"To dla nas wielka sprawa"

Równie entuzjastycznie o projekcie wypowiadają się członkowie zespołu Cronica. Dla muzyków nagranie z Grabowskim to ważne wydarzenie, a praca w studiu była źródłem ogromnej radości i twórczej energii.

"Nagranie wspólnego utworu z Zenkiem to dla nas wielka sprawa. Bawiliśmy się przy tym fantastycznie. Nasza pasja, miłość do muzyki, zaangażowanie i przede wszystkim radość z tworzenia - to wszystko połączyliśmy w »Niebieskiej iskrze« i... uważam, że wyszło naprawdę świetnie!" - opowiada Darek Dąbek z Cronici.

Wspólna trasa w 21 miastach

Fani będą mieli okazję usłyszeć "Niebieską Iskrę" na żywo już wkrótce. Artyści zaplanowali wspólną trasę koncertową pod hasłem "Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby", która obejmie aż 21 miast w całej Polsce. Dla zespołu Cronica będzie to największe takie przedsięwzięcie w historii.

"Jesteśmy zachwyceni, że już niedługo zagramy dla was ten kawałek na naszej wspólnej trasie. Dwa miesiące, 21 koncertów w 21 miastach całej Polski. To będzie największa trasa w historii Croniki. Odliczamy każdą minutę do spotkania z wami!" - zapowiada Dąbek.

Trasa rozpocznie się 1 października w Gdańsku, a zakończy 28 listopada w Białej Podlaskiej. Po drodze artyści odwiedzą m.in. Warszawę, Łódź, Wrocław, Poznań, Kraków i Szczecin. Wyjątkowym punktem każdego z koncertów będzie wspólne wykonanie na scenie utworu "Niebieska Iskra".

Oto najbardziej wyczekiwane rockowe i metalowe albumy w 2026: