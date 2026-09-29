Mystic Festival 2027 z pierwszym ogłoszeniem! Faith No More zawita do Polski!

Jesień, tak kalendarzowa, jak i astronomiczna, już w pełni, a to oznacza jedno - przed nami, wiele wskazuje na to, że niezwykle intensywny, sezon ogłoszeń koncertowych i festiwalowych! Jeśli chodzi o letnie wydarzenia muzyczne, jako pierwszy prezentować zaczął się Open'er Festival, który przedstawił już aż czterech headlinerów, w gronie których znaleźli się m.in. Tame Impala oraz zespół The Neighbourhood. Wiadomo już także oficjalne, że w Gdyni w ramach segmentu "Pure Legend" na Tent Stage zaprezentuje się sama Patti Smith wraz ze swoim kwartetem.

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Mystic Festival 2027 z pierwszym ogłoszeniem! Kto znalazł się w line-upie?

Wraz z końcówką września z informacjami postanowili przyjść organizatorzy Mystic Festivalu! We wtorek 29 września w południe w mediach społecznościowych wydarzenia pojawiło się oficjalne ogłoszenie! Tym samym wiadomo już, że w przyszłym roku w zupełnie nowej lokalizacji, czyli na Błoniach Polsat Plus Arena Gdańsk, zagrają... Faith No More! Legendarna formacja, która już jakiś czas temu ogłosiła, że po latach przerwy wraca do koncertowania została ogłoszona pierwszym headlinerem przyszłorocznej edycji festiwalu!

Mystic Festival 2027 - DATA, MIEJSCE, BILETY

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że Mystic Festival 2027 odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2027 roku, jak wspomniano wyżej w Polsat Plus Arenie Gdańsk. Wraz z pierwszym ogłoszeniem do sprzedaży trafiła kolejna pula biletów. Ich ceny przedstawiają się następująco:

Karnet 3-dniowy VIP - 1 454.96 zł (1 399 zł + 55.96 zł opłaty serwisowe)

Rodzinny 1 454.96 zł (1 399 zł + 55.96 zł opłaty serwisowe)

OZN z opiekunem - 2 182.44 zł

Karnet 3-dniowy - 914.16 zł (879 zł + 35.16 zł opłaty serwisowe)

Rodzinny -914.16 zł (879 zł + 35.16 zł opłaty serwisowe)

OZN z opiekunem - 1 371.24 zł (1 318.50 zł + 52.74 zł opłaty serwisowe)

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