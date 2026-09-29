"Nie wiem, czy zdołam grać przez dwie i pół godziny". Larry Mullen Jr. o nadchodzącej trasie U2
Lary Mullen Jr. od lat zmagał się z wrodzoną wadą stawów szyjnych, którą dodatkowo pogłębiało wieloletnie, intensywne granie na perkusji. Prawdziwy kryzys nadszedł podczas trasy The Joshua Tree w 2019 roku. – Gdybyś nie wykonywał mojej pracy, nawet byś tego nie zauważył. I przez lata uchodziło mi to na sucho – powiedział w rozmowie dla amerykańskiego magazynu Rolling Stone. Ból wówczas stał się tak silny, że konieczne były konkretniejsze działania.
Kiedy nadeszła pandemia koronawirusa, muzyk formacji U2 nie był w stanie utrzymać pałeczek w rękach. Perkusista zdecydował się na operację szyi, mimo że wiązała się ona z ryzykiem, a jego rodzina miała co do niej spore obawy. Mullen Jr. musiał więc zrezygnować z koncertów w ramach historycznej rezydentury U2 w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, która rozpoczęła się pod koniec września 2023, a dobiegła końca na początku marca 2024.
Kilka miesięcy po zabiegu Mullen Jr. zaczął ponownie siadać za perkusją. Zdał sobie sprawę, że jego ciało działa inaczej niż kiedyś. Ale dzięki swojej determinacji był w stanie ponownie dołączyć do kolegów z zespołu w studiu nagraniowym.
– Nie sądzę, żebyśmy nagrali album, gdyby Larry nie mógł grać. Po prostu pomyślelibyśmy: "Po co nagrywać album bez Larry'ego Mullena? To nie wydaje się w porządku" – dodał gitarzysta The Edge. Perkusista brał więc udział w nagraniu Carnaval de Luz, pierwszej pełnoprawnej płyty U2 od dziewięciu lat. Ukaże się ona na rynku 13 listopada 2026.
Później zespół ma wyruszyć w trasę koncertową obejmującą stadiony. Choć sam perkusista nie jest jeszcze pewien, czy podoła pełnemu, trwającemu ponad dwie godziny występowi na żywo, stara się podejść do tego wszystkiego w optymistyczny sposób.
Nawet jeśli nie zdołam grać przez dwie i pół godziny, to jeśli zagram przez godzinę, to wystarczy. Miałem tak dobre życie, że w pełni to zaakceptuję – podsumował Larry Mullen Jr..
Nowy album U2. Oto najważniejsze informacje
Na nadchodzącym albumie irlandzkiego kwartetu znajdzie się dwanaście premierowych utworów, w tym udostępnione single Street of Dreams i Silencio.
– To chaotyczny, prowokacyjny i uduchowiony zbiór piosenek – i po raz pierwszy w historii nagrania U2 wykorzystaliśmy struny flatwound. Tak tylko mówię – zapowiedział, cytowany w informacji prasowej, The Edge. '
Carnaval De Luz został nagrany w różnych miejscach, a za produkcję odpowiada Jacknife Lee. Utwory będą poruszać tematy duchowości, przyjaźni, wolności i wytrwałości w obliczu narastających, mrocznych sił.