"Nie wiem, czy zdołam grać przez dwie i pół godziny". Larry Mullen Jr. o nadchodzącej trasie U2

Lary Mullen Jr. od lat zmagał się z wrodzoną wadą stawów szyjnych, którą dodatkowo pogłębiało wieloletnie, intensywne granie na perkusji. Prawdziwy kryzys nadszedł podczas trasy The Joshua Tree w 2019 roku. – Gdybyś nie wykonywał mojej pracy, nawet byś tego nie zauważył. I przez lata uchodziło mi to na sucho – powiedział w rozmowie dla amerykańskiego magazynu Rolling Stone. Ból wówczas stał się tak silny, że konieczne były konkretniejsze działania.

Kiedy nadeszła pandemia koronawirusa, muzyk formacji U2 nie był w stanie utrzymać pałeczek w rękach. Perkusista zdecydował się na operację szyi, mimo że wiązała się ona z ryzykiem, a jego rodzina miała co do niej spore obawy. Mullen Jr. musiał więc zrezygnować z koncertów w ramach historycznej rezydentury U2 w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, która rozpoczęła się pod koniec września 2023, a dobiegła końca na początku marca 2024.

Bono wskazał frontmana wszech czasów: "Lepszy nie istnieje"

Kilka miesięcy po zabiegu Mullen Jr. zaczął ponownie siadać za perkusją. Zdał sobie sprawę, że jego ciało działa inaczej niż kiedyś. Ale dzięki swojej determinacji był w stanie ponownie dołączyć do kolegów z zespołu w studiu nagraniowym.

– Nie sądzę, żebyśmy nagrali album, gdyby Larry nie mógł grać. Po prostu pomyślelibyśmy: "Po co nagrywać album bez Larry'ego Mullena? To nie wydaje się w porządku" – dodał gitarzysta The Edge. Perkusista brał więc udział w nagraniu Carnaval de Luz, pierwszej pełnoprawnej płyty U2 od dziewięciu lat. Ukaże się ona na rynku 13 listopada 2026.

Później zespół ma wyruszyć w trasę koncertową obejmującą stadiony. Choć sam perkusista nie jest jeszcze pewien, czy podoła pełnemu, trwającemu ponad dwie godziny występowi na żywo, stara się podejść do tego wszystkiego w optymistyczny sposób.

Nawet jeśli nie zdołam grać przez dwie i pół godziny, to jeśli zagram przez godzinę, to wystarczy. Miałem tak dobre życie, że w pełni to zaakceptuję – podsumował Larry Mullen Jr..

Nowy album U2. Oto najważniejsze informacje

Na nadchodzącym albumie irlandzkiego kwartetu znajdzie się dwanaście premierowych utworów, w tym udostępnione single Street of Dreams i Silencio.

– To chaotyczny, prowokacyjny i uduchowiony zbiór piosenek – i po raz pierwszy w historii nagrania U2 wykorzystaliśmy struny flatwound. Tak tylko mówię – zapowiedział, cytowany w informacji prasowej, The Edge. '

Carnaval De Luz został nagrany w różnych miejscach, a za produkcję odpowiada Jacknife Lee. Utwory będą poruszać tematy duchowości, przyjaźni, wolności i wytrwałości w obliczu narastających, mrocznych sił.

Oto najlepsze utwory U2 według użytkowników portalu "Rate Your Music":