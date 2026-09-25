U2 wrócili tam, gdzie wszystko się zaczęło. Zespół świętuje 50-lecie wyjątkowym występem

25 września 2026 roku U2 uczcili 50. rocznicę wydarzenia, które dało początek historii jednego z najważniejszych zespołów rockowych na świecie. We wrześniu 1976 roku Larry Mullen Jr. przypiął do tablicy ogłoszeń w Mount Temple Comprehensive School w północnej części Dublina odręcznie napisaną kartkę z komunikatem: „Perkusista szuka muzyków do założenia zespołu”.

Pół wieku później U2 wrócili do swojej dawnej szkoły, by zagrać specjalny koncert dla 1000 uczniów i pracowników placówki. Występ odbył się dokładnie w tym samym miejscu, w którym zespół po raz pierwszy zaprezentował się publiczności ponad 50 lat temu.

W setliście znalazł się m.in. „Out of Control” – pierwszy singiel U2 – a także „Silencio”, reprezentujące nowy rozdział w historii grupy i niedawno zapowiedziany album „Carnaval De Luz”. Wyjątkową oprawę otrzymało wykonanie „One”. Do zespołu dołączyło na scenie 32 młodych muzyków smyczkowych z Music Generation – po jednym reprezentującym każde z 32 hrabstw na wyspie Irlandii.

Bono wskazał frontmana wszech czasów: "Lepszy nie istnieje"

Nadchodzi nowy album U2!

13 listopada ukaże się „Carnaval De Luz” – pierwszy od dziewięciu lat album grupy z całkowicie nowym materiałem. Dwanaście utworów porusza tematy duchowości, przyjaźni, wolności i wytrwałości w obliczu narastających, mrocznych sił.

Korzenie „Carnaval De Luz” sięgają dwóch sześcioutworowych EP-ek, które U2 niespodziewanie wydali na początku 2026 roku: „Days of Ash” i „Easter Lily”. Wszystkie trzy projekty powstały w tym samym okresie twórczym i są ze sobą symbolicznie połączone przez kalendarz liturgiczny. „Carnaval De Luz” zajmuje w tej opowieści miejsce przed Wielkim Postem i Wielkanocą – karnawał staje się celebracją cielesności i życia przed czasem wyrzeczenia, refleksji i odrodzenia.

Zobacz zdjęcia z występu: