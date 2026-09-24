Wielki powrót U2 po 9 latach. Na nowej płycie usłyszymy ostatnie nagranie Dolly Parton

U2 wraca z nową płytą. Na albumie ostatnie nagranie Dolly Parton

Na ten moment fani U2 czekali aż dziewięć lat. Legendarny zespół zapowiedział premierę albumu z całkowicie nowym materiałem, ale to niejedyna niespodzianka. Na płycie „Carnaval De Luz”, która ukaże się 13 listopada, pojawi się duet Bono z Dolly Parton. Jak się okazuje, jest to historyczne nagranie, ponieważ zawiera ostatnią zarejestrowaną partię wokalną ikony country.

Wspólny utwór zatytułowany „Torn”, napisany przez U2, Parton i Johnny'ego McDaid, zamyka cały album. To delikatna, country’owa opowieść o zerwanych więziach, która ma spinać całą nową twórczość zespołu. Obecność Dolly Parton na krążku to bez wątpienia jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku.

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Wielki powrót w 50. rocznicę powstania zespołu

Premiera „Carnaval De Luz” zbiega się z wyjątkowym jubileuszem. Dokładnie 50 lat temu, we wrześniu 1976 roku, Larry Mullen Jr. wywiesił w szkole w Dublinie ogłoszenie, że jako perkusista szuka muzyków do założenia kapeli. Pół wieku później Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. wciąż nagrywają razem, a nowy album ma być otwarciem kolejnego rozdziału w ich historii.

Dwanaście premierowych utworów powstało w różnych miejscach, a za ich produkcję odpowiada Jacknife Lee. Piosenki poruszają tematy duchowości, przyjaźni i wolności w obliczu „narastających, mrocznych sił”.

Surf punk i meksykański teledysk

Zapowiedzią płyty jest singiel „Silencio”. Utwór zaskakuje energią i jest opisywany jako „krótki, bezczelny ukłon w stronę wczesnego surf punka”. Piosenka trwa zaledwie dwie i pół minuty, a towarzyszy jej teledysk nakręcony w Meksyku przez duet reżyserski Cliqua.

Brzmieniowo cały album ma przywoływać echa najbardziej eksperymentalnych momentów w karierze U2, ale nie zabraknie na nim też bardziej klasycznych kompozycji, takich jak „The Greatest Show On Earth” czy „Glorify”.

Bono zapowiada „srebrne łzy” i „głośne gitary”

Członkowie zespołu nie kryją ekscytacji nowym materiałem. The Edge opisuje go jako „chaotyczny, prowokacyjny i uduchowiony zbiór piosenek”. Znacznie bardziej wylewny jest Bono, który w swoim stylu zaprasza słuchaczy do niezwykłego świata.

– Zbliżcie się, zbliżcie się, zbliżcie się! Weźcie fioletowe skarpetki, złamane serca i różowe okulary naiwności… dajcie się zachwycić w gabinecie luster – mówi wokalista. – Będą głośne gitary, głęboki bas, ekstatyczne rytmy i tak – pojawią się też srebrne łzy!

Bono dodaje też tajemniczo: – Jeśli świat pogrąża się w ciemności, my nie możemy.

Gwiazdorska lista gości na „Carnaval De Luz”

Dolly Parton to niejedyna wielka postać, która pojawiła się na płycie. Przy tworzeniu albumu U2 wspierali znani współpracownicy. Brian Eno współtworzył trzy utwory i zagrał w nich na syntezatorach, Martin Garrix jest współautorem piosenki „Glorify”, a Daniel Lanois dograł partie pedal steel w duecie z Parton.

Przy singlowym „Silencio” zespołowi pomagał natomiast Ryan Tedder, znany z zespołu OneRepublic. Album jest częścią większej całości – łącznie z wydanymi na początku 2026 roku EP-kami „Days of Ash” i „Easter Lily” zespół w jubileuszowym roku opublikuje aż 24 nowe piosenki.