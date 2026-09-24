Sammy Hagar zachwycony Joe Satrianim! Zdradził jednak jego jedną, wkurzającą wadę

Sammy Hagar, były wokalista formacji Van Halen, jakiś czas temu powołał do życia prawdziwą supergrupę. Na scenie towarzyszy mu m.in. wirtuoz gitary Joe Satriani. W nowym wywiadzie dla magazynu Guitar Player Hagar nie szczędził komplementów swojemu koledze.

– Joe jest geniuszem, mówię absolutnie poważnie. Uwielbiam tego gościa. Myślę, że Joe może być obecnie jednym z najlepszych gitarzystów na planecie. Zobaczcie – to on nauczył grać Steve'a Vaia, więc Steve nigdy nie będzie od niego lepszy. To on nauczył grać Kirka Hammetta z Metalliki, więc Kirk też go nie przeskoczy. Po prostu nie da się przerosnąć mistrza – powiedział wokalista.

Gitarzyści i gitarzystki wszech czasów według "Rolling Stone"

Hagar posunął się w swoich komplementach jeszcze dalej, porównując styl gry Satrianiego do samego Jeffa Becka. – On potrafi sprawić, że gitara śpiewa. Ma brzmienie i wyczucie – jego wibrato i sposób, w jaki używa wajchy przypomina Jeffa Becka. W utworach takich jak "Summer Song" czy "Surfing With the Alien" brzmi to tak, jakby w zespole był wokalista – dodał.

Żeby jednak nie było za słodko, wokalista ma jedno "ale" do słynnego gitarzysty. – Pozwólcie, że powiem o nim jedną złą rzecz, żebyście nie myśleli, że tak tylko wchodzę mu w tyłek: on gra za głośno! Wcale nie musi grać aż tak głośno, bo przecież używa odsłuchów dousznych. Ale przez lata przyzwyczaił się do występów bez wokalisty, więc pewnie myśli sobie: "To ja muszę być najgłośniejszy na scenie!". Dlatego też wciąż nad tym pracujemy – podsumował Sammy Hagar we wspomnianym wywiadzie.

Joe Satriani i Steve Vai oficjalnie ogłaszają! Nadchodzi pierwszy wspólny album wirtuozów gitary

W 2024 roku gitarzyści powołali do życia zespół, którego skład uzupełniają perkusista Kenny Aronoff, basista Marco Mendoza oraz gitarzysta Pete Thorn. Na początku września tego roku Satriani i Vai ogłosili nadchodzącą premierę pierwszego wspólnego albumu! Wydawnictwo nosi tytuł The Sea of Emotion i ukaże się na rynku 6 listopada pod szyldem SATCHVAI Band. Na krążek złoży się łącznie 10 utworów.

Oto ciekawostki o albumie 5150 od Van Halen: