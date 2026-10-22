"Doskonale wiedziałam, co ma na myśli". Ann Wilson o radzie od Jerry’ego Cantrella, którą zapamiętała na całe życie

Ostatnio Ann Wilson, wokalistka formacji Heart, która znana jest m.in. ze słynnego utworu Barracuda, udzieliła ostatnio dość ciekawego wywiadu magazynowi Guitar World. W tej rozmowie artystka chętnie cofnęła się w czasie do wczesnych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Właśnie wtedy poznała Jerry'ego Cantrella z Alice in Chains. Z pozoru zwykłe po koncertowe spotkanie na farmie zmieniło się w wieloletnią przyjaźń. Wówczas zespoły z północno-zachodniego wybrzeża USA tworzyły jedną wielką, zżytą rodzinę.

– Wszyscy wylądowaliśmy na farmie mojej siostry Nancy w Woodinville. Śmialiśmy się, jamowaliśmy, a impreza trwała tak długo, aż wszyscy wypili zbyt wiele, by móc prowadzić. Ostatecznie każdy tam po prostu zasnął – powiedziała wokalistka. Na placu boju została tylko ona i Cantrell.

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– Uznaliśmy, że świetnym pomysłem będzie posprzątanie domu, w czym pomagała nam resztka szampana. Zeszliśmy do stajni, nakarmiliśmy konie jabłkami i poczęstowaliśmy je szampanem. Do czasu, gdy wzeszło słońce, byliśmy już przyjaciółmi. Nie było w tym żadnej dziwności ani bariery wieku, na którą ktoś zwracałby uwagę. Po prostu dwójka muzyków spędzających razem czas – dodała artystka.

Co ciekawe, Cantrell podzielił się w tamtym momencie z wokalistką przemyśleniami na temat tworzenia muzyki. Te słowa Wilson zapamiętała na całe życie. – Styl gry Jerry’ego jest naprawdę oryginalny. Powiedział mi kiedyś: "Wszystkie zespoły, które osiągają ogromny sukces, odnajdują to 'coś' swojego, a potem cisną w to tak mocno, aż ludziom zbiera się na wymioty". Użył mocnego języka, ale doskonale wiedziałam, co ma na myśli. Po prostu orientujesz się, co chcesz przekazać, i nie robisz niczego innego. Tak właśnie działa Jerry – podsumowała Ann Wilson.

Formacja Heart powróci z nowym albumem po dekadzie przerwy!

Dyskografia Heart, na ten moment, liczy szesnaście studyjnych wydawnictw. Zamyka ją album Beautiful Broken z 2016 roku. W niedalekiej przyszłości wspomniany krążek powinien doczekać się następcy. Nancy Wilson, jakiś czas temu, oficjalnie potwierdziła, że prace w studiu dobiegły końca, a nowe wydawnictwo Heart jest już praktycznie gotowe.

– Uważam, że to będzie coś świetnego. Napisałyśmy sporo nowych piosenek i zarejestrowałyśmy je w Nashville z muzykami, z którymi grałyśmy podczas ostatniej trasy. [...] Ten materiał brzmi jak prawdziwa, klasyczna płyta Heart – powiedziała Wilson w wywiadzie dla Gold Darby. Kiedy całość ukaże się na rynku? Tego wciąż nie ujawniono...

Oto ciekawostki o albumie Alice in Chains od formacji Alice in Chains: