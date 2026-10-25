Polska czasów PRL-u - pamiętasz te czasy? Przekonaj się w quizie, co wiesz o latach 70.

Lata 70. w Polsce najbardziej kojarzą się z rządami Edwarda Gierka. To właśnie za jego rządów w naszym kraju zaczął obowiązywać tzw. "IV plan pięcioletni", który zakładał przyspieszony rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju, przy równoczesnym wzroście gospodarczym i poprawie materialnych i kulturowych warunków życia. Dosłownie wszędzie można było zauważyć hasło "Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej". Nie da się ukryć, że w okresie tym zrealizowano wiele niezwykle kluczowych, także z dzisiejszej perspektywy, przedsięwzięć: rozpoczęto odbudowę Zamku Królewskiego i Zamku Ujazdowskiego, zbudowano Trasę Łazienkowską, stację kolejową Warszawa Centralna, w Konstantynowie pod Płockiem pobudowano zaś najwyższy maszt radiowy na świecie o wysokości dwóch Wież Eiffla, dzięki czemu Polskie Radio można było odbierać na całym świecie.

Jak Bronisław Cieślak został porucznikiem Borewiczem? Historia z Koprem

Co wiesz o Polsce z dawnych lat? Wiesz coś o latach 70-tych?

Lata 70. to także różnego rodzaju wydarzenia o znaczeniu światowym, jak Wojna w Wietnamie, wybór Papieża Polaka na najważniejszy urząd kościelny, protesty robotników, radziecka interwencja w Afganistanie czy wyścig zbrojeń. Sporo działo się także w kulturze, przede wszystkim muzyce - to właśnie w latach 70. na rynku zaczęły dominować heavy metal, hard rock, ale też muzyka disco, a pod koniec dekady punk. Co jeszcze działo się w latach 70.? Jak dużo wiesz o tamtych czasach?

Czas to sprawdzić w quizie: