Polska czasów PRL-u - pamiętasz te czasy? Przekonaj się w quizie, co wiesz o latach 70.

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-25 16:30

Lata 70. to, po wieloma względami, jedna z kluczowych dekad dla polskiej historii społecznej, politycznej i kulturowej. W tym okresie czasu właśnie miały miejsce liczne ważne wydarzenia, które na zawsze zmieniły bieg nie tylko dziejów Polski, ale też świata. Jak dobrze pamiętasz lata 70.? Przekonaj się w quizie!

Jak dobrze pamiętasz lata 70.? QUIZ dla miłośników klimatu tamtych czasów
Autor: Pixabay.com Quiz o latach 70.

Lata 70. w Polsce najbardziej kojarzą się z rządami Edwarda Gierka. To właśnie za jego rządów w naszym kraju zaczął obowiązywać tzw. "IV plan pięcioletni", który zakładał przyspieszony rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju, przy równoczesnym wzroście gospodarczym i poprawie materialnych i kulturowych warunków życia. Dosłownie wszędzie można było zauważyć hasło "Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej". Nie da się ukryć, że w okresie tym zrealizowano wiele niezwykle kluczowych, także z dzisiejszej perspektywy, przedsięwzięć: rozpoczęto odbudowę Zamku Królewskiego i Zamku Ujazdowskiego, zbudowano Trasę Łazienkowską, stację kolejową Warszawa Centralna, w Konstantynowie pod Płockiem pobudowano zaś najwyższy maszt radiowy na świecie o wysokości dwóch Wież Eiffla, dzięki czemu Polskie Radio można było odbierać na całym świecie.

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Co wiesz o Polsce z dawnych lat? Wiesz coś o latach 70-tych?

Lata 70. to także różnego rodzaju wydarzenia o znaczeniu światowym, jak Wojna w Wietnamie, wybór Papieża Polaka na najważniejszy urząd kościelny, protesty robotników, radziecka interwencja w Afganistanie czy wyścig zbrojeń. Sporo działo się także w kulturze, przede wszystkim muzyce - to właśnie w latach 70. na rynku zaczęły dominować heavy metal, hard rock, ale też muzyka disco, a pod koniec dekady punk. Co jeszcze działo się w latach 70.? Jak dużo wiesz o tamtych czasach?

Czas to sprawdzić w quizie:

Jak dobrze pamiętasz lata 70.? QUIZ dla miłośników klimatu tamtych czasów
Pytanie 1 z 10
Jaki gatunek muzyczny zyskał ogromną popularność w latach 70.?