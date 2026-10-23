Wierni fani i wierne fanki Rancza bardzo dobrze wiedzą o tym, że przez pierwszą część serialu niejako "władzę" w będącymi miejscem akcji Wilkowyjach sprawowali bracia bliźniacy. Pierwszym z nich był zarządzający wsią z pozycji Wójta Paweł Kozioł - zafascynowany polityką ateista, kombinator i karierowicz z żoną Haliną i córką Klaudią u boku.

Co dla wielu i wiele może wcale nie być takie oczywiste, starszym w tej parze bliźniaków był okoliczny ksiądz. Piotr Kozioł był absolutnym przeciwieństwem swojego brata, osobą spokojną, pogrążoną w duchowości, wrażliwą na innych i chcącą dla nich jak najlepiej. Co najciekawsze, z biegiem emisji serialu obaj bracia zrobili naprawdę imponującą karierę. Paweł został przewodniczącym partii, trafił do Sejmu, następnie Senatu, aż w końcu sięgnął po ten najwyższy urząd w kraju i został Prezydentem RP. Piotr zaś awansował w strukturach hierarchii kościelnej na biskupa i pomimo objęcia stanowiska w kurii nie zdecydował się na wyprowadzkę z ukochanych Wilkowyj.

Cezary Żak na planie Rancza

Przekonaj się, co wiesz o księdzu z "Rancza"

Tym razem postanowiliśmy sprawdzić w quizie Waszą wiedzę właśnie o starszym z braci Kozioł. Co wiesz o księże Piotrze - tak z czasów zanim objął urząd duszpasterski, jak i już w trakcie pełnienia posługi? Przekonaj się w poniższym quizie! W dalszej części artykułu zaś znajdziesz link do testu o Wójcie!