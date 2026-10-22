To tego dnia Iron Maiden zagrali pierwszy koncert z Brucem Dickinsonem. 45 lat temu "Żelazna Dziewica" narodziła się na nowo

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-22 12:03

Bruce Dickinson oficjalnie dołączył do składu Iron Maiden dokładnie 26 września 1981 roku. Można więc śmiało powiedzieć, że tego dnia właśnie historia heavy metalu zmieniła się na zawsze! Pierwszy koncert zespołu z nowym wokalistą miał miejsce równo miesiąc później, a nagranie z niego jest dostępne w sieci!

Iron Maiden po raz pierwszy z Brucem Dickinsonem! Wyjątkowe nagranie jest dostępne w sieci!
Autor: Screen z YouTube/ A Metalhead's Journey/ Archiwum prywatne Pierwszy koncert Iron Maiden z Brucem Dickinsonem

Na początku lat 80. zespół Iron Maiden był już dobrze znany na światowej scenie heavy metalowej. Dwa albumy na koncie, masa niesamowitych koncertów, nie do końca dobrze działo się jednak w składzie. Bardzo duży problem z używkami miał wokalista, Paul Di'Anno, a reszta członków grupy, z liderem Stevem Harrisem na czelezdecydowała się nie tolerować tego dłużej. Di'Anno został wyrzucony z Iron Maiden tuż po zakończeniu trasy "Killer World Tour", a w wyniku przesłuchania stanowisko nowego wokalisty w formacji objął, także już znany jako głos grupy Samson, Bruce Dickinson. Stało się to dokładnie 26 września 1981 roku, a data ta jest postrzegana przez wielu fanów ciężkiego brzmienia jako dzień, w którym historia heavy metalu zmieniła się na zawsze. Pierwszym albumem, nagranym z Brucem w roli wokalisty, jest legendarny już The Number of the Beast z marca 1982 roku.

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Ten pierwszy raz

Kiedy natomiast Dickinson wystąpił z Iron Maiden po raz pierwszy na żywo? Miało to miejsce dokładnie miesiąc po tym, jak nowy wokalista uzupełnił skład. Mowa o historycznym pokazie z 26 października 1981 roku, który odbył się w Bolonii we Włoszech w ramach pierwszej minitrasy zespołu z nowym muzykiem na pokładzie. 

Mamy bardzo dobre wieści dla wiernych fanów "Żelaznej Dziewicy" - w sieci dostępny jest materiał filmowy z tego wyjątkowego wydarzenia. Co prawda nie jest on najlepszej jakości, jednak da się wyłapać to, co najważniejsze - niesamowity głos i sposób śpiewania, które do dziś zachwycają fanów na całym świecie!

Oto 5 ciekawostek o albumie "The Number of the Beast":

Iron Maiden - 5 ciekawostek o albumie The Number of the Beast
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