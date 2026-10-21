Tom Morello trzymał w rękach gitarę Randy'ego Rhoadsa. "Pasek wciąż pachniał dymem z 1982 roku"

Ponad czterdzieści lat temu, w wypadku lotniczym, zginął gitarzysta Randy Rhoads, który zagrał na pierwszych dwóch albumach Ozzy'ego Osbourne'a. Tom Morello nigdy nie ukrywał swojego uwielbienia dla talentu tego muzyka. Członek Rage Against the Machine kiedyś nazwał go "najlepszym hardrockowym gitarzystą wszech czasów".

Ponadto Morello stał się jedną z nielicznych osób na świecie, które miały w rękach legendarny instrument Rhoadsa. Jak do tego doszło? Gitarzysta RATM opowiedział szerzej na ten temat w wywiadzie dla magazynu Classic Rock.

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Nie było to na pewno łatwe, ponieważ siostra muzyka, Kathy Rhoads D'Argenzio, przez dziesięciolecia niezwykle skrupulatnie strzegła prywatnych pamiątek po swoim bracie. – Zapytałem ją kiedyś, czy mógłbym to zobaczyć, a ona odpowiedziała prosto: "Nikt tego nie ogląda". Trzeba to po prostu uszanować – wyznał Morello. Dlatego też muzyk Rage Against the Machine było mocno zaskoczony obrotem spraw w tym zakresie.

Rok po pierwszej, odmownej odpowiedzi, siostra Rhoadsa niespodziewanie zmieniła zdanie. – Napisała do mnie SMS-a, że gitara na jedno popołudnie trafi do jej domu w drodze powrotnej z Rock And Roll Hall Of Fame i zapytała, czy chciałbym przyjechać ją zobaczyć – dodał gitarzysta.

Chodziło o absolutną relikwię – asymetryczną gitarę typu V, Jackson Concorde, zaprojektowaną osobiście przez Randy'ego i nazwaną na cześć samolotu. Dla członka RATM było to głęboko emocjonalne przeżycie, o czym zresztą opowiedział.

To było dla mnie niezwykle poruszające. Najbardziej szaloną rzeczą było to, że skórzany pasek od gitary wciąż pachniał dymem papierosowym. Randy występował na scenie aż do dnia swojej śmierci, więc w tym pasku wciąż uwięziony był dym z 1982 roku – podsumował Tom Morello.

Tom Morello powrócił z nowym solowym albumem

Gitarzysta RATM powrócił w tym roku z nowym solowym albumem. Płyta zatytułowana Everyone Gets Everything They Want ukazała się na rynku 25 września 2026 nakładem wytwórni Mom + Pop Music.

Album porusza m.in. tematy faszyzmu, praw imigrantów oraz globalnego chaosu politycznego. Nad brzmieniem płyty gitarzysty RATM czuwało kilka producentów: Tyler Smyth, Carl Restivo, Zakk Cervini, Dan Carey oraz Sam Nelson Harris.

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