"Rzucali w nas monetami!" Tom Morello szczerze o słynnym "występie" Rage Against the Machine na festiwalu Lollapalooza

Bez dwóch zdań 18 lipca 1993 roku to data, która zapisała się w historii rocka. Tego dnia amerykańska formacja Rage Against the Machine miała zagrać na stadionie JFK w Filadelfii podczas słynnego festiwalu Lollapalooza.

Nie było jednak mocnego koncertu. Członkowie zespołu stanęli przed wielotysięcznym tłumem... całkowicie nadzy. Mieli usta zaklejone czarną taśmą, a na klatkach piersiowych namalowane litery P-M-R-C. Był to skrót od Parents Music Resource Center. Chodziło o organizację założona przez żony wpływowych polityków, która walczyła z 'przemocą i erotyką" w muzyce. To doprowadziło do wprowadzenia na płytach słynnych nalepek ostrzegawczych "Parental Advisory: Explicit Content". Zespół Rage Against the Machine chciał w ten sposób pokazać swój przeciw wobec tego typu działaniom.

JARO - Rage against the machine

O tym występie, ostatnio, opowiedział więcej gitarzysta Tom Morello. Muzyk zdradził, na łamach magazynu NME, że o całym planie wiedział jedynie... ich manager trasy. Gdy muzycy wyszli na scenę rozebrani, reakcja tłumu przechodziła przez różne etapy.

Przez pierwsze pięć minut była euforia. W końcu to Lollapalooza, a na scenie stoją nadzy faceci. Przez kolejne pięć minut zrobiło się dziwnie – publiczność zdała sobie sprawę, że mija siódma, ósma, dziewiąta minuta, a my po prostu stoimy nago na stadionie futbolowym. W ostatnich pięciu minutach atmosfera stała się wręcz wroga. Ludzie zaczęli buczeć i rzucać monetami w nasze przyrodzenia! Zrozumieli, że wdepnęli w środek politycznego performance'u. Zeszliśmy więc bez zagrania ani jednej piosenki, a tłum chciał nas zamordować – wyjaśnił gitarzysta Rage Against the Machine.

Tom Morello wypuścił nowy solowy album

Gitarzysta powrócił z nowym solowym albumem. Płyta zatytułowana Everyone Gets Everything They Want ukazała się na rynku 25 września 2026 nakładem wytwórni Mom + Pop Music.

Album porusza m.in. tematy faszyzmu, praw imigrantów oraz globalnego chaosu politycznego. Nad brzmieniem płyty gitarzysty RATM czuwało kilka producentów: Tyler Smyth, Carl Restivo, Zakk Cervini, Dan Carey oraz Sam Nelson Harris. Na Everyone Gets Everything They Want znalazło się łącznie 12 utworów.

Oto ciekawostki o debiutanckim albumie Rage Against the Machine: