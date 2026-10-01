Jurek Owsiak podjął zdecydowane kroki ws. lokalizacji Pol'and'Rock Festival 2027. Co już wiadomo?

Jeszcze w ostatnich chwilach tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festivalu dowiedzieliśmy się, kiedy dokładnie odbędzie się jego kolejna odsłona. Pewne jest, że miłośnicy i miłośniczki "najpiękniejszego festiwalu świata" spotkają się dokładnie w dniach 29-31 lipca 2027 roku. Oznacza to, że tym razem na festiwalu nie będzie miało miejsce tradycyjne uczczenie tzw. "Godziny W", czyli momentu wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jurek Owsiak poszedł za ciosem i już wtedy zdecydował się także zdradzić pierwszą gwiazdą nadchodzącego Pol'and'Rocka. Wiadomo, że w 2027 roku na wydarzeniu zagra pochodząca z Anglii, grająca rocka psychodelicznego formacja Kula Shaker!

Człowiek z metalu: Jurek Owsiak

Tego, czego jeszcze nie znamy, to lokalizacja przyszłorocznej odsłony Pol'and'Rocka. Ta nie została podana z ogłoszeniem daty imprezy, gdyż powszechnie wiadomo, że wraz z edycją z 2026 roku wygasła trzyletnia umowa, obowiązująca między fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a władzami miasta Czaplinek, gdzie odbyło się ostatnich pięć edycji wydarzenia.

Już w sierpniu tego roku Wojewoda Zachodniopomorski, Pan Adam Rudawski, wystosował oficjalny list, skierowany bezpośrednio do Jurka Owsiaka. Otwarcie zakomunikował w nim, że władze są otwarte na kontynuacje współpracy przy kolejnych edycjach. Zarządzający fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podziękowali za ten gest i zapowiedzieli, że lokalizacja zostanie ujawniona w październiku. Tymczasem dokładnie ostatniego dnia września Jurek Owsiak ogłosił, że podjął zdecydowane kroki w tej sprawie!

Podjęte zostały konkretne kroki ws. lokalizacji Pol'and'Rock Festival 2027

W środę 30 września w mediach społecznościowych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pojawił się wpis, w którym zdradzono, że w Urzędzie Miasta Czaplinek złożone zostało pismo – projekt porozumienia dotyczącego kolejnych edycji Festiwalu Pol’and’Rock.

Wynika więc z tego, że organizatorzy chcą, aby właśnie Czaplinek pozostał "domem" Pol'and'Rock Festivalu. Jak wyjaśniono, już od sierpnia prowadzone były intensywne rozmowy, a następnie negocjacje z organizatorami parkingów i pól namiotowych, które od kilku lat funkcjonują obok Pol’and’Rock Festival. Wskazano, że przystano na przedstawione warunki i jeszcze przed tegoroczną edycją wywiązano się z przedstawionych przez WOŚP propozycji. Zaznaczono, że: "Było to warunkiem dalszej naszej obecności w tym miejscu, o którym teraz możemy mówić, że tworzymy go razem także z lokalną społecznością".

Po złożeniu pisma, zgodnie z obowiązującym trybem, Burmistrz Czaplinka Pani Katarzyna Szlońska-Getka przedstawi jego treść Radzie Miejskiej. Organizatorzy Pol'and'Rocka nie ukrywają, że mają ogromną nadzieję, na to, że społeczność "najpiękniejszego festiwalu świata" spotka się za rok po raz kolejny właśnie w Czaplinku.

10 zespołów i wykonawców, których chcielibyśmy zobaczyć na Pol'and'Rock Festival 2027: