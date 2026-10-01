Prawdziwa inwazja gwiazd w krakowskim Klubie Studio. Lady Pank i Ich Troje świętują wielkie jubileusze

Prawdziwa parada gwiazd w Krakowie. Kto wystąpi tej jesieni?

Jesienna scena koncertowa w Krakowie zapowiada się niezwykle gorąco! Klub Studio przygotował prawdziwą gratkę dla fanów polskiej muzyki. Przez trzy miesiące na scenie pojawią się zarówno legendy rocka, ikony popu, jak i przedstawiciele alternatywy. W programie znalazły się też wyjątkowe koncerty jubileuszowe, które z pewnością przyciągną tłumy.

Na liście wykonawców znaleźli się m.in. Beata Kozidrak, Katarzyna Nosowska, Kasia Kowalska, T.Love, Lady Pank, Myslovitz, a także Ich Troje, które będzie świętować swoje trzydziestolecie. To będzie prawdziwie muzyczna jesień!

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Mocny start w październiku z legendami rocka

Październikowy repertuar otworzy występ legendarnej grupy SBB, która zagra już 3 października. Tydzień później, 9 października, sceną zawładnie Nocny Kochanek, a dzień po nim pojawi się zespół Patriarkh. To jednak dopiero początek mocnych wrażeń.

W połowie miesiąca Klub Studio stanie się częścią 62. Studenckiego Festiwalu Piosenki. W ramach tego wydarzenia 17 października wystąpi formacja Nasza Basia Kochana, a dzień później na scenie pojawi się sama Beata Kozidrak. Kolejny weekend upłynie pod znakiem mocnych powrotów – 23 października zagra Hunter, a 24 października stery przejmą Bracia Figo Fagot.

Końcówka miesiąca również zapowiada się imponująco. W niedzielę, 25 października, zagra zespół T.Love, a 30 października czeka nas wyjątkowe wydarzenie. Rogucki zaprezentuje autorską opowieść muzyczną z okazji swoich trzydziestu lat na scenie.

Listopad pod znakiem mocnych brzmień i niezwykłych projektów

Kolejny miesiąc, 3 listopada, otworzy wspólny koncert zespołów Houk i WaluśKraksaKryzys. Fani cięższych brzmień powinni zapisać w kalendarzu datę 21 listopada – wtedy na scenie pojawi się grupa Acid Drinkers. Dzień później publiczność będzie mogła usłyszeć Kasię Kowalską.

Nie zabraknie też wyjątkowych kolaboracji. 26 listopada wspólną muzyczną historię zaprezentują Bokka, Smolik i Kev Fox. Już następnego dnia, 27 listopada, w klubie zagra zespół Myslovitz, a 29 listopada Wojtek Szumański opowie swoje „Bajki o życiu i śmierci”.

Grudniowe jubileusze. Lady Pank i Ich Troje świętują na scenie!

Grudzień rozpocznie się od prawdziwego trzęsienia ziemi! 4 grudnia swój wielki jubileusz będzie świętować Lady Pank. Zespół uczci na scenie 45 lat swojej muzycznej historii. Już następnego dnia, 5 grudnia, wystąpią Świetliki, a w niedzielę, 6 grudnia, sceną zawładnie Katarzyna Nosowska.

W kolejnym tygodniu, 10 grudnia, do Klubu Studio powróci zespół Lor, a dzień później tempo podkręci Kaz Bałagane. Prawdziwa gratka dla fanów czeka jednak 12 grudnia. To właśnie wtedy zespół Ich Troje będzie świętował swoje trzydziestolecie podczas długo wyczekiwanego koncertu, na którym z pewnością nie zabraknie największych przebojów grupy.

Końcówka roku to kolejne wielkie nazwiska. 18 grudnia wystąpi duet The Dumplings, a 19 grudnia sercami fanów heavy metalu ponownie zawładnie TSA Dream Team w towarzystwie legendarnych gości. Muzyczną jesień w Klubie Studio zamknie 20 grudnia Daria ze Śląska, która zaprezentuje swoje szczere i osobiste historie.