Festiwal śmierci, legenda hip-hopu i stand-up. Sceną w Krakowie zawładną artyści ze skrajnych światów

Muzyczny rollercoaster w Klubie Zaścianek. Od metalu po orkiestrę dętą i stand-up

Jesień w krakowskim Klubie Zaścianek zapowiada się na prawdziwą mieszankę wybuchową. Scena przy ulicy Rostafińskiego przez najbliższe trzy miesiące będzie gościć artystów z najdalszych zakątków muzycznego świata. Fani ciężkich brzmień, hip-hopu, folku, a nawet muzyki barokowej i jazzu znajdą coś dla siebie. Szykuje się prawdziwa jazda bez trzymanki! Październik otworzy z przytupem czeska formacja XIII. STOLETÍ. Niedługo później, bo 15 października, klub spowije mrok za sprawą wulkanicznej grupy Misthyrming, której towarzyszyć będą Necrowretch, Profanation i Gorrch. To jednak dopiero początek metalowej ofensywy. Zaledwie dwa dni później na scenie pojawi się niemiecki Der Weg einer Freiheit ze swoim progresywnym black metalem, a dzień po nich, 18 października, zagrają pionierzy brytyjskiego thrash metalu z zespołu Onslaught.

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Najszybsza orkiestra dęta i hip-hopowa legenda

Klub nie zapomina też o fanach zupełnie innych klimatów. Już 23 października sceną zawładnie Koniec Świata, a prawdziwym zaskoczeniem będzie koncert dzień później. Do Zaścianka wpadnie bowiem Fanfara Ciocărlia, okrzyknięta najszybszą orkiestrą dętą na świecie. Październik zakończą występy belgijskiej grupy Wolvennest (28.10), legendarnego Sedesu (30.10) oraz powracającego do klubu Zenka Grabowskiego, który zagra z zespołem Cronica w ostatni dzień miesiąca. Listopad rozpocznie się kultowym koncertem zespołu Closterkeller, który wystąpi już 1 listopada. Z kolei 6 listopada będzie należał do legendy polskiego hip-hopu – swoje trzydziestolecie na scenie świętować będzie DonGuralesko. To będzie weekend pełen kontrastów, bo dzień później siły połączą Dymna Lotva i szwedzki Mörk Gryning, a 8 listopada publiczność w zupełnie inny świat zabierze barokowy lutnista Jozef Van Wissem.

Podróż do lat 80. i hołd dla Metalliki

W połowie miesiąca, 13 listopada, do Zaścianka powrócą uwielbiani Pablopavo i Ludziki. Dzień później fani klasycznego rocka i metalu poczują się jak w domu podczas imprezy Still of the Night Vol. 9, która zabierze ich w muzyczną podróż do lat 80. Z kolei 17 listopada na jednej scenie w ramach wspólnej trasy spotkają się Fleshcrawl i Avulsed. Końcówka listopada to kolejne mocne uderzenia. Zespół Tabu zagra 21 listopada w ramach trasy „20 Jednosłowo tour”, a 27 listopada w klubie zabrzmią największe hity zespołu Metallica w wykonaniu Scream Inc. Miesiąc zwieńczy prawdziwa hardcore’owa bomba – 28 listopada na scenie pojawią się SPY, Combust, JAD, Sidestep i Witch Clit.

Grudzień to festiwal śmierci, stand-up i jazz

Grudzień rozpocznie się prawdziwym festiwalem śmierci. 2 grudnia w Zaścianku odbędzie się black metalowe wydarzenie z udziałem formacji Darvaza, Merrimack, Hellruin i Détresse. Zaledwie kilka dni później, 5 grudnia, na scenę powróci Sick Saints w towarzystwie grupy Hypnosaur. W kolejnym tygodniu klub będzie gościć zespoły Arkona (10.12) i Mentor (11.12). Weekend 12-13 grudnia to kolejna dawka skrajnych emocji. W sobotę publiczność ponownie oczaruje Żywiołak, a w niedzielę scenę przejmie stand-uper Kuba Wu. Tuż przed świętami w klubie uderzy jeszcze Christ Agony (18.12), a dzień później publiczność rozgrzeje Jelonek. Ostatnim akcentem koncertowego maratonu będzie jazzowy wieczór z grupą EABS, zaplanowany na 20 grudnia.