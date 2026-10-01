Muzyczna inwazja na Kraków. Na scenie Kozidrak, Lady Pank i Nosowska

Jesienna inwazja gwiazd. Kozidrak, Lady Pank i Nosowska zagrają w Krakowie

Jesień w polskim show-biznesie zapowiada się niezwykle gorąco, a Kraków stanie się na najbliższe miesiące prawdziwą stolicą muzyki. Trzy znane kluby – Studio, Zaścianek i Gwarek – przygotowały program koncertowy, który zadowoli fanów niemal każdego gatunku. Na scenach pojawią się zarówno legendy polskiej sceny, jak i zagraniczne gwiazdy.

Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się m.in. Beata Kozidrak, Lady Pank, Katarzyna Nosowska, Myslovitz, Acid Drinkers czy The Dumplings. Miłośnicy mocniejszych brzmień również nie będą zawiedzeni, bo w planach są koncerty od rocka, przez metal i punk, aż po alternatywę i rap.

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Klub Studio: od rockowych legend po młode gwiazdy

Klub Studio rozpocznie sezon od mocnego uderzenia. Już 9 października wystąpi tam Nocny Kochanek. W ramach Studenckiego Festiwalu Piosenki na scenie zobaczymy zespół Nasza Basia Kochana (17 października), a dzień później, 18 października, pojawi się Beata Kozidrak. Koniec miesiąca, 30 października, należeć będzie do Roguckiego, który zaprezentuje autorską opowieść z okazji 30-lecia swojej solowej działalności.

Listopad przyniesie długo wyczekiwany powrót – 21 listopada po niemal 10 latach przerwy do Studia wrócą „kwasożłopy”, czyli zespół Acid Drinkers. Z kolei 27 listopada zamelduje się tam Myslovitz w ramach trasy „Dla Ciebie (wpadłem w głęboką depresję) Ostatni Raz!”.

Grudzień zapowiada się równie intensywnie. Na scenie zagra Lady Pank (4 grudnia), a dzień później publiczność spotka się z Marcinem Świetlickim i jego zespołem Świetliki. Zaledwie dzień po nich, 6 grudnia, swój koncert da Katarzyna Nosowska. W dalszej kolejności wystąpi Kaz Bałagane (11 grudnia) oraz The Dumplings, którzy 18 grudnia zagrają w całości płytę „No Bad Days”. Na pomarańczową scenę powróci też TSA Dream Team, w składzie którego obok Marka Piekarczyka pojawią się Paweł Mąciwoda, znany z zespołu SCORPIONS, a także Stefan Machel i Zbyszek Kraszewski. Rok w Klubie Studio zakończy 20 grudnia koncert Darii ze Śląska.

Różnorodność w Klubie Zaścianek

Równie ciekawie będzie w Klubie Zaścianek. Już 3 października wystąpi czeska legenda gotyckiego rocka, XIII. Století, a 18 października na scenie pojawi się brytyjski zespół thrashmetalowy Onslaught. W kolejnych dniach zagrają Koniec Świata (23 października) oraz rumuńska orkiestra dęta Fanfare Ciocărlia (24 października). Miesiąc zakończy 31 października koncert Zenka Grabowskiego w ramach trasy „Z prądem rzeki płyną tylko zdechły ryby”.

W listopadzie scenę przejmą niemal wszystkie gatunki muzyczne. 1 listopada zagra Closterkeller z Anją Orthodox na czele. Donguralesko będzie świętować 30 lat polskiego rapu (6 listopada), Pablopavo i Ludziki powrócą do klubu 13 listopada, a Tabu przywiezie rytmy reggae 21 listopada. Fani zespołu Metallica będą mogli usłyszeć jego utwory 27 listopada podczas występu formacji Scream Inc. Ostatni miesiąc roku przyniesie folkowe brzmienie Żywiołaka (12 grudnia), mocne granie Christ Agony (18 grudnia), a dzień później skrzypcowe show w wykonaniu Jelonka.

Mroczne brzmienia i supergrupa w Gwarku

Sporo będzie działo się także w Klubie Gwarek, który zaoferuje fanom nieco mroczniejsze klimaty. 2 października zagra Artrosis, a kolejnego wieczoru scenę spowije black metal w wykonaniu zespołu Zorza. 12 października pojawią się Brytyjki z Lesbian Bed Death, grające gothic punk. W Noc Dziadów odbędzie się wydarzenie Folk Metal Night, na którym wystąpią Runika, Velesar oraz Merkfolk.

Kolejny miesiąc otworzy Nanga (6 listopada), a 11 listopada będzie można usłyszeć głos współczesnego blues rocka w wykonaniu Sari Schorr. Prawdziwą gratką dla koneserów będzie koncert supergrupy Q.R.K., w której skład wchodzą muzycy takich zespołów jak King Crimson czy Porcupine Tree – zagrają oni 20 listopada. Miesiąc zwieńczy powracająca na scenę formacja Rezerwat (29 listopada), a grudzień rozpocznie się dźwiękową eksploracją w wykonaniu projektu Föllakzoid.