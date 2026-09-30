Niezwykłe wyróżnienie dla legendy Black Sabbath. Tony Iommi odebrał Order Imperium Brytyjskiego

W połowie czerwca 2026 roku informowaliśmy na naszych łamach, że Tony Iommi został odznaczony prestiżowym Orderem Imperium Brytyjskiego (MBE) w ramach prestiżowych, corocznych wyróżnień z okazji urodzin Króla (King's Birthday Honours). Król docenił nie tylko gigantyczny wkład gitarzysty Black Sabbath w rozwój muzyki, ale również wielkie serce i zaangażowanie w pomoc charytatywną.

– Możliwość robienia tego, co kocham, a potem obserwowanie, jak ta muzyka łączy przez lata tak wielu ludzi, to prawdziwy przywilej. A świadomość, że mogłem pomóc w zbieraniu funduszy na cele charytatywne bliskie mojemu sercu, znaczy dla mnie absolutnie wszystko – skomentował, w mediach społecznościowych, Iommi. Muzyk dodał, że to dla niego "ogromny zaszczyt".

Tony Iommi palce| ESKA Rock Człowiek z Metalu Shor

30 września 2026 Iommi odebrał to prestiżowe wyróżnienie z rąk Księżniczki Anny podczas oficjalnej ceremonii. Odbyła się ona Zamku Windsor.

W tym roku z okazji King's Birthday Honours odznaczenia otrzymali też m.in. wokalistka Ellie Goulding, kucharz Marcus Wareing, piłkarka Ella Toone czy rugbistka Ellie Kildunne.

Tony Iommi powraca z solowym albumem

Niebawem na rynku ukaże się długo oczekiwany album Tony'ego Iommiego. Wydawnictwo zatytułowane From the Dark trafi do sprzedaży 23 października 2026 nakładem BMG. Przypomnijmy, że będzie to pierwsza od ponad dwóch dekad solowa płyta gitarzysty Black Sabbath.

W projekcie Iommiemu towarzyszą: wokalista Jørn Lande, perkusista Karl Brazil (znany ze współpracy z Robbiem Williamsem czy Jamesem Bluntem) oraz basistka Becky Baldwin, która obecnie gra w Mercyful Fate. Całość promuje singiel World Alone. Na płycie From the Dark znajdzie się łącznie osiem kompozycji.

Tony Iommi wskazał najważniejsze riffy Black Sabbath. To one ukształtowały heavy metal: