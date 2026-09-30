Muzyk po 15 latach ODCHODZI z Nocnego Kochanka! Zespół wydał oświadczenie

Tuż po godzinie 11:00 w środę 30 września w mediach społecznościowych zespołu Nocny Kochanek pojawiło się niezwykle ważne, skierowane do fanów i fanek oświadczenie.

Grupa informuje za jego pośrednictwem, że po aż 15 latach spędzonych w zespole odejść z niego zdecydował się Robert "Kazon" Kazanowski! Nie owijając w bawełnę formacja zdradziła powód takiego stanu rzeczy, pisząc:

"Główną przyczyną jego decyzji jest chęć rozwijania własnych pomysłów muzycznych i poszukiwania nowych kierunków twórczych. Kazonowi bliższa jest również kameralna atmosfera małych koncertów klubowych, sprzyjająca bezpośredniemu kontaktowi z publicznością".

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Co dalej z Nocnym Kochankiem?

Odejście gitarzysty nie nastąpi jednak z dnia na dzień. Jak wskazano w oświadczeniu, muzyk weźmie jeszcze udział w nadchodzącej jesiennej trasie koncertowej i pojawi się na wszystkich zaplanowanych do końca tego roku występach.

W ostatnich słowach wpisu pozostali członkowie Nocnego Kochanka: Artur, Ojciec Arkadiusz, Krzysiek i Żurek, życzą swojemu koledze wszystkiego, co najlepsze, dziękują mu za wszystkie spędzone wspólnie lata, muzyczne ambicje i jego wkład tworzenie historii formacji. Panowie piszą także, że mają nadzieję, że teraz już Kazon na pewno zdecyduje się wydać solowy album.

W oświadczeniu nie wspomniano o tym, jakie plany na przyszłość w związku z sytuacją ma Nocny Kochanek i kto - i czy w ogóle - zastąpi Kazanowskiego na stanowisku gitarzysty.

Kazon, dziękujemy Ci za 15 lat wspólnego grania! Dziękujemy za setki koncertów oraz godzin spędzonych na backstage’u przy drinczku! Dziękujemy za wspólne przygody, hewi metal, krew i pot! 🖤 Dzięki również za Twoje ambicje muzyczne wnoszone do kompozycji NK choćby w postaci dodatkowych instrumentów: pianinka, banjo, klawesynu czy innych fletów 😀 Życzymy Ci dużo spokoju, niegasnącego zapału do grania i (wreszcie! 😁) wydania solowego albumu! - napisano w oświadczeniu.

Robert "Kazon" Kazanowski wziął udział w nagraniach wszystkich studyjnych płyt Nocnego Kochanka. Ostatni album zespołu, do którego dołożył swoją cegiełkę, to Urwany film z lutego 2025 roku.

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