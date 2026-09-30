Czas na wielki powrót Human. Grupa Kostka Yoriadisa zagra w Warszawie i szykuje nowy album

Gdy w 1993 roku na rynku pojawił się debiutancki krążek formacji Human, zatytułowany Earth, polska scena rockowa zyskała album wyjątkowy. W naszym kraju, w tamtym czasie, nikt tak nie grał. Grupa w swojej twórczości łączyła hard rock, funk czy soul. To właśnie na tym krążku znalazł się wielki przebój Polski, który kilka lat temu przypomniała Orkiestra Męskiego Grania.

Grupa Human, dowodzona przez wokalistę i klawiszowca Kostka Yoriadisa, przestała jednak istnieć już rok po wydaniu Earth. W 2013 formacja wznowiła swoją działalność w nowym składzie. Dwa lata później wydała singiel Blisko ciebie i na tym się skończyło. Teraz ogłoszono kolejny powrót Human na scenę. Muzycy zagrają koncert 9 listopada 2026 w warszawskiej Stodole.

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Na scenie, oprócz Yoriadisa, pojawią się: perkusista Przemek Knopik, basista Robert Szewczuga oraz gitarzyści Arek Kluczewski i Paweł Oziabło.

"W programie znajdą się premierowe kompozycje przygotowywane z myślą o nowej płycie studyjnej oraz wybrane utwory z pierwszego okresu działalności Human. Samo żywe granie, mocne uderzenie sekcji i solidny rockowy groove" – czytamy w zapowiedzi koncertu.

Grupa Human, na swojej stronie internetowej, poinformowała także w połowie września tego roku, że rozpoczęła prace w studiu nagraniowym. "Dbamy o czystość i surowość brzmienia, unikając sztucznego dogrywania podkładów czy przesadnej korekcji cyfrowej. Stawiamy na naturalną dynamikę i autentyczny charakter brzmieniowy zespołu. Realizacja nagrań potrwa jeszcze trochę czasu. Po zakończeniu prac ścieżkowych przejdziemy do etapu miksu i masteringu" – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie. Pozostaje więc tylko czekać na kolejne wieści od Kostka Yoriadisa i spółki...

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