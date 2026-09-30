A Perfect Circle wracają z nowym utworem! Zespół ogłosił także trasę

Pod koniec maja 2026 roku formacja A Perfect Circle udostępniła całkowicie premierowy utwór zatytułowany Starless. Ekipa Maynarda Jamesa Keenana i Billy’ego Howerdela nie zwalnia tempa. W sieci jest już dostępna kolejna kompozycja. Chodzi o singiel To Whom It May Concern.

Za produkcję najnowszego numeru odpowiada sam Howerdel, który zarejestrował ścieżki w swoim kalifornijskim Lankershim Ranch Studio. Miksem zajął się Matty Green, znany ze współpracy z U2 czy Florence + The Machine.

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To wspaniałe uczucie móc w końcu wypuścić nową muzykę w świat. Fakt, że "Starless" zdobył w tym tygodniu szczyt rockowych list przebojów, czyni ten moment jeszcze słodszym! Bardzo doceniamy to ogromne wsparcie. Teraz czas na "To Whom It May Concern", a to wciąż nie koniec – przekazał, w informacji prasowej, gitarzysta Billy Howerdel.

Premiera nowego singla zbiegła się w czasie z ogłoszeniem trasy koncertowej po Ameryce Północnej, którą zaplanowano na wiosnę 2027 roku. Co ciekawe, na wybranych koncertach w Kanadzie Maynard James Keenan zaprezentuje się na scenie dwukrotnie – u boku APC wystąpi bowiem jego drugi projekt, Puscifer. Z kolei podczas amerykańskiej części trasy publiczność rozgrzewać będzie kultowa formacja The Cult.

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Nie da się ukryć, że wspomniane utwory narobiły ogromnego apetytu u fanów. Zwłaszcza, że od premiery ostatniej studyjnej płyty A Perfect Cirlce minęło już osiem lat. – Więcej muzyki jest już w drodze. W duchu elastycznych terminów nie podam Wam konkretnej daty, ale pracujemy nad czymś – powiedział Howerdel, jakiś czas temu, w wywiadzie dla radia 93X.

Przypomnijmy, że grupa powstała pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego roku. Założyli ją Howerdel oraz frontman Toola. Zespół zadebiutował na rynku w 2000 za sprawą albumu Mer de Noms. Znalazły się na nim takie utwory, jak m.in. Judith czy 3 Libras. Krążek wylądował na czwartym miejscu listy Billboard 200. Obecnie w składzie APC, oprócz Howerdela i Keenana, znajdują się także: basista Matt McJunkins, gitarzysta Greg Edwards (zastępuje na koncertach Jamesa Ihę) i perkusista Josh Freese.

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