Czy muzycy Europe mają dość utworu The Final Countdown? Wokalista Joey Tempest szczerze odpowiedział

Szwedzka formacja Europe powstała pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Największe sukcesy święciła w kolejnej dekadzie. A to za sprawą albumu The Final Countdown, na którym znalazł się m.in. nieśmiertelny utwór tytułowy. Piosenka dotarła do pierwszego miejsca na listach przebojów w 25 krajach, a po latach jej teledysk przekroczył magiczną barierę miliarda wyświetleń w serwisie YouTube. Bez tej kompozycji ciężko sobie, rzecz jasna, wyobrazić koncert Europe.

Jak po czterech dekadach do The Final Countdown podchodzi wokalista Joey Tempest? Czy ma już dość wykonywania całości na żywo?

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W rozmowie z Classic Album Review frontman Europe przyznał, że relacja z największym przebojem jest dość... specyficzna.

Nasza relacja z tą piosenką jest dziwna. Ona żyje własnym życiem, tam na zewnątrz. Nie słuchamy jej prywatnie w domu. Właściwie to zapytałem ostatnio chłopaków: "Słuchajcie, czy Wam przeszkadza granie tego?". Nie, wszyscy uwielbiają grać ją na żywo. Relacja, jaką z nią mamy, wiąże się więc z publicznością i występami na żywo. Dlatego stosunek do tej piosenki jest w porządku. Naprawdę czerpiemy przyjemność z grania jej na żywo. [...] Nie ma znaczenia, czy gramy na festiwalu rodzinnym w Danii, czy na festiwalu heavy metalowym w Niemczech – ludzie dają nam ogromną energię, a my oddajemy ją tym utworem. Ludzie gromadzą się pod sceną i to jest świetna piosenka na żywo. Jest fantastyczna – odpowiedział Tempest.

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Choć album The Final Countdown otworzyło zespołowi drzwi do światowej kariery, muzycy Europe podkreślają, że nie żyją wyłącznie przeszłością. 25 września 2026 ukazał się ich najnowszy album studyjny, Come This Madness, który został nagrany w sztokholmskim RMV Studio.

Warto też wspomnieć, że grupa niebawem odwiedzi Polskę. Zespół wystąpi 20 października 2026 roku na COS Torwar w Warszawie w ramach trasy The Final Countdown 40th Anniversary. Muzycy wykonają w całości materiał z legendarnego albumu z 1986. Później zaprezentują inne swoje przeboje oraz utwory z nowszych płyt.

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