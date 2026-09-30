Niezwykły koncert byłego muzyka Yes! Rick Wakeman zagrał na fortepianie dla uratowanych niedźwiedzi

Były klawiszowiec zespołu Yes, Rick Wakeman, zagrał koncert dla 150 uratowanych niedźwiedzi himalajskich (niedźwiedzi księżycowych) w Wietnamie. Do tego nietypowego wydarzenia doszło w azylu organizacji Animals Asia, zlokalizowanym na terenie Parku Narodowego Tam Dao. To właśnie tam trafiły zwierzęta wyrwane z rąk kłusowników i właścicieli nielegalnych ferm pozyskujących żółć.

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Na środku rezerwatu stanął fortepian marki Yamaha, za którym zasiadł legendarny muzyk. – Powszechnie wiadomo, że wszystkie zwierzęta reagują na muzykę, zwłaszcza na łagodną i melodyjną – powiedział Wakeman w rozmowie z brytyjskim dziennikiem The Guardian. Warto wspomnieć, że klawiszowiec od dekady wspiera działania na rzecz ochrony niedźwiedzi w Azji. Podczas wizyty w sanktuarium muzyk odwiedził niedźwiedzia, którego niedawno adoptował.

Rick Wakeman. Najważniejsze informacje

Tak jak już wcześniej zostało to wspomniane: największą sławę Wakemanowi przyniosła gra w grupie Yes, do której dołączył na początku lat 70. Jego potężne brzmienie klawiszy zdefiniowało styl zespołu. Wakeman odchodził z Yes aż pięciokrotnie (znajdował się w składzie formacji w następujących latach: 1971–1974, 1976–1980, 1990–1992, 1995–1997, 2002–2004), równolegle budując karierę solową. Pod własnym nazwiskiem zadebiutował w 1973 za sprawą monumentalnego concept-albumu The Six Wives of Henry VIII. W jego dyskografii znajdują się dziesiątki albumów. W październiku 2025 Wakeman wypuści w świat krążek Melancholia, będący zwieńczeniem jego trylogii fortepianowej.

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