Klasyk lat 90. Ciekawostki o albumie "No Need to Argue" grupy The Craberries| Jak dziś rockuje?

Debiutancki album The Cranberries, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, ukazał się dokładnie 1 marca 1993 roku, jednak początkowo został raczej pominięty przez rynek i słuchaczy. Sytuacja ta odmieniła się o 180 stopni, gdy grupa zaczęła intensywnie koncertować, początkowo na terenie Europy, a kolejno także w Stanach Zjednoczonych. Na zespół zwróciło więc uwagę MTV oraz stacje radiowe, a tym do gustu przypadł szczególnie wydany jako drugi singiel z krążka utwór Linger. Nieoczekiwanie zaczął on podbijać listy przebojów na całym świecie, docierając do pozycji ósmej w USA czy trzeciej w ojczyźnie grupy - Irlandii. Linger oraz debiutancki singiel grupy, Dreams, zostały więc ponownie wydane na początku 1994 roku, a grupa na fali ewidentnie rosnącej popularności postanowiła nie marnować czasu, szansy i okazji i weszła do studia, by nagrać drugi studyjny album.

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Droga na sam szczyt "No Need To Argue"

Pierwsze prace nad nową płytą formacja rozpoczęła już pod koniec 1993 roku, a więc zaledwie około osiem miesięcy po wydaniu debiutu. The Cranberries postanowili nie zmieniać tego, co już raz się sprawdziło i ponownie połączyli siły z producentem Stephenem Street. Grupa postanowiła jednak pójść dalej, pokazać, że ewoluuje i zdecydowała się sięgnąć po mocniejsze, ostrzejsze brzmienie. Te idealnie oddawało towarzyszące im nastroje, będące reakcją na nasilający się, zbliżający, jak się z czasem okazało do swojego finału, Konflikt w Irlandii Północnej. Jak mówili też sami zainteresowani, zmiana brzmienia była także niejako reakcją na ostatnie miesiące, spędzone w trasie, a więc na scenie, gdzie muzyka jest zdecydowanie głośniejsza, mocniejsza.

Demo materiału powstało w Nowym Jorku w trakcie chwili przerwy, w tamtejszym Magic Shop nagrano zarys sześciu piosenek. Na początku 1994 roku formacja przeniosła się jednak do Wielkiej Brytanii, gdzie już pod okiem producenta doszlifowała kompozycje.

Ciekawostki o "No Need To Argue"

Jako pierwszy singiel z nadchodzącej drugiej płyty The Cranberries wydany został utwór Zombie, który natychmiastowo zwrócił uwagę swoim grunge'owym brzmieniem i zaangażowanym tekstem, będącym swego rodzaju protestem przeciwko konfliktom, nie tylko w Irlandii Północnej, ale wszelakim na świecie. Utwór podbijał stacje radiowe, torując tym sposobem drogę do sukcesu albumu, z którego pochodził. Drugie studyjne wydawnictwo formacji zostało zatytułowane No Need to Argue i ukazało się 3 października 1994 roku. Słuchacze ruszyli do sklep po płytę, a nad jej jakością rozpływali się krytycy, zwracając uwagę na sposób, w jaki The Cranberries przywołuje na swoim projekcie ducha kultury Irlandii. Szczególnie dużo pisało i mówiło się przede wszystkim o osobie Dolores O'Riordan, jej ogromnym talencie wokalnym, charakterystycznym sposobie śpiewania i ostrych, wzruszających i szczere tekstach, jakie napisała.

Wydawnictwo do dziś uchodzi za kluczowe w całej dalszej karierze The Cranberries. Jakie skrywa ciekawostki? Sprawdź w galerii:

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