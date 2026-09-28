Film dokumentalny o zespole Europe jest już gotowy! Premiera się zbliża

Formacja Europe powstała w 1979 roku. Stała się popularna siedem lat później za sprawą albumu The Final Countdown, na którym znalazły się takie utwory, jak tytułowy czy Carrie. Wspomniane kompozycje okazały się wielkimi przebojami na całym świecie. W 1992, z powodu wewnętrznych nieporozumień, doszło do rozpadu grupy. Zespół Europe jednak powrócił i w 2004 wznowił działalność. Formacja, dowodzona przez wokalistę Joeya Tempesta, wypuściła właśnie dwunasty album, Come This Madness, na który fani czekali prawie dekadę.

Oprócz wspomnianego krążka, muzycy zapowiedzieli także film dokumentalny w reżyserii Craig Hooper. Ma on pokazać drogę grupy od powstania, przez sukcesy w połowie lat osiemdziesiątych i ciężkie czasy w kolejnej dekadzie, aż po współczesność. Tempest, w audycji Trunk Nation With Eddie Trunk na antenie SiriusXM, potwierdził, że produkcja jest już w pełni zmontowana.

Najpiękniejsze rockowe ballady. Oto nasze TOP 10 najlepszych utworów

Teraz zespół prowadzi obecnie rozmowy w sprawie wyboru platformy dystrybucyjnej, a premiera ma nastąpić na początku 2027. – To coś niezwykle emocjonalnego, cała ta podróż. Szalone lata 80., trudne lata 90., gdy nie wszystkim w zespole się wiodło i musieliśmy walczyć o powrót – powiedział Tempest.

Wokalista Europe odniósł się do tego, co znajdziemy w tej długo oczekiwanej produkcji.

Mamy świetne materiały archiwalne. Nasz pierwszy menedżer, Thomas Erdtman, w latach 80. chodził z wielką kamerą filmową. My wtedy pytaliśmy: "Co robisz? Po co to filmujesz? Po co nas nagrywasz, jak imprezujemy w pokojach hotelowych? Po co nas kręcisz tutaj?". A on odpowiadał tylko, że się to przyda. [...] Dzięki temu materiał jest ciekawszy i zyskuje głębię za sprawą tych bardzo, bardzo wczesnych filmów – dodał wokalista szwedzkiej grupy.

Wiadomo także, że w dokumencie o historii Europe pojawią się m.in. Benny Andersson z ABBA oraz muzycy zespołu Ghost.

Europe zagra w Polsce. Koncert już lada moment

Europe wystąpi 20 października 2026 roku na COS Torwar w Warszawie w ramach trasy The Final Countdown 40th Anniversary. Muzycy wykonają w całości materiał z legendarnego albumu z 1986. Później zaprezentują inne swoje przeboje oraz utwory z nowszych płyt.

Oto najlepsze rockowe albumy z lat 80. według sztucznej inteligencji [TOP10]: