Pearl Jam zagrali z nowym perkusistą! Kim jest Abe Laboriel Jr.?

To 7 lipca ubiegłego roku w mediach społecznościowych Pearl Jam pojawił się wpis, który wprawił w osłupienie wszystkich fanów i wszystkie fanki. Poinformowano za jego pośrednictwem, że po niemal trzydziestu latach ze stanowiskiem perkusisty w zespole pożegnał się Matt Cameron. Nie poznaliśmy oficjalnego powodu takiego stanu rzeczy, mówi się, wciąż nieoficjalnie, że muzyk chciał w pełni skupić się na pracach nad ostatnim albumem Soundgarden i ewentualnych innych projektach z tym związanych.

Czas mijał, a samo Pearl Jam było stosunkowo mało obecne przez ostatnie ponad dwanaście miesięcy w przestrzeni publicznej. Poszczególni muzycy formacji co jakiś czas udzielali wywiadów, w których poruszali temat prac nad nową muzyką - oraz zdradzali, że poszukiwania nowego bębniarza wciąż trwają.

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Oto nowy perkusista Pearl Jam!

O tym, że jeszcze w tym roku dowiemy się, kto dołączył do Pearl Jam stało się jasne, gdy grupa ogłosiła występ na tegorocznym Ohama Fest. Choć pokaz formacji zaplanowany został na niedzielę 27 września, to już dwa dni wcześniej, podczas solowego setu Eddiego Veddera, niespodziewanie pojawiła się ona na scenie w pełnym składzie - z nowym perkusistą.

Za bębnami tym samym zasiadł niejaki Abe Laboriel Jr.! Muzyk powrócił na miejsce także podczas koncertu Pearl Jam w niedzielę! Został on także oficjalnie powitany podczas wykonywania słynnego Better Man - zadedykowano mu także refren kompozycji.

Kim jest Abe Laboriel Jr.?

Abe Laboriel Jr. to pochodzący z Bostonu 55-letni perkusista. Pochodzi z muzycznej rodziny - jest synem uznanego meksykańskiego basisty Abrahama Laboriela oraz siostrzeńcem wokalisty Johnny'ego Laboriela. Karierę rozpoczął jako perkusista sesyjny, grając u boku samego Steve'a Vaia, w końcu do współpracy zaprosił go także Sting. Laboriel może się pochwalić nagraniami i występami m.in. z Fioną Apple, BB. Kingiem, Ericem Claptonem, Steve'em Winwoodem, Lesem Paulem, Lady Gagą, Jerrym Cantrellem - czy Eddiem Vedderem. To właśnie Laboriel zagrał partie perkusji w jednej z kompozycji z albumu Earthling artysty.

Największą rozpoznawalność zyskał jako perkusista, działający u boku Paula McCartneya, w zespole koncertowym którego występuje już od 2001 roku. Na ten moment Pearl Jam nie mają zaplanowanych na ten rok kolejnych występów. Plotkuje się jednak, że zespół będzie koncertował w 2027 roku.

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