Co skrywa "Music for the Masses"? Oto historia płyty Depeche Mode | Jak dziś rockuje?

Zespół Depeche Mode zadebiutował w 1981 roku albumem Speak & Spell. Utrzymana w klimacie synth-popu płyta została bardzo dobrze przyjęta, nic więc dziwnego, że muzycy poszli za ciosem i w tempie niemal ekspresowym pracowali nad kolejnymi wydawnictwami, a te ukazywały się praktycznie co roku. Co ciekawe, muzykom udało się zachować klimat i charakter, pomimo odejścia współzałożyciela Vince'a Clarke'a, który w dużej mierze odpowiadał za charakterystyczne, synth-popowo-elektroniczne brzmienie. Do składu bardzo szybko dołączył Alan Wilder, a Depeche Mode rozpoczęli intensywne poszukiwania swojego stylu i charakteru. Ewolucję słychać na wszystkich wydawnictwach z połowy lat 80-tych.

Depeche Mode - przełomowe single zespołu / Eska Rock

"Music for the Masses" - czas na podbój całego świata?

Początkowo grupa odnosiła sukcesy głównie na terenie Europy, zmieniło się to w 1984 roku, wraz z wydaniem singla People Are People, który osiągnął międzynarodowy sukces. Wraz z kolejnymi wydawnictwami stało się jasne, że dużej zmianie ulega brzmienie Depeche Mode, stając się bardziej mroczne, poważniejszej tematyki zaczęły też dotykać teksty, w głównej mierze autorstwa Martina Gore'a. Pierwszym tego dowodem jest płyta Some Great Reward, jeszcze dobitniej pokazuje to Black Celebration, apogeum przypadło zaś na Music for the Masses.

Prace nad nowym albumem rozpoczęły się w lutym 1987 roku, rolę producentów przyjęli na siebie członkowie grupy oraz David Bascombe, dotychczas znany głównie jako inżynier nagrań. Proces nagrań to dalsze eksperymenty, poszukiwanie swojego klimatu - tym razem muzycy położyli większy nacisk na brzmienie syntezatorów. Music for the Masses ukazał się dokładnie 28 września 1987 roku, co ciekawe, nie radził sobie zbyt dobrze w Wielkiej Brytanii, podbił jednak listy przebojów w innych krajach europejskich, dobrze poradził sobie też w Ameryce. Promocji płyty towarzyszyła trasa, która cieszyła się ogromną popularnością i okazała się być przełomem dla rozpoznawalności Depeche Mode w USA.

Co skrywa "Music for the Masses"

Jak dziś rockuje ten album? Sprawdź ciekawostki na jego temat w galerii: