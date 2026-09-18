5 najlepszych albumów Depeche Mode według fanów. Tak wybrali użytkownicy "Rankera"

Zespół Depeche Mode oficjalnie rozpoczął swoją przygodę z rynkiem wydawniczym w październiku 1981 roku. To wtedy ukazał się debiutancki album formacji, zatytułowany Speak & Spell, który już zaprezentował jej charakterystyczne brzmienie. Dosłownie chwilę po jego premierze z grupy odszedł jeden z jej założycieli, Vince Clarke, a rolę głównego kompozytora przejął od niego Martin Gore. Muzyk pierwszy raz w pełni zaprezentował swoje umiejętności już rok później za sprawą wydawnictwa A Broken Frame.

Z czasem muzyczne ścieżki Depeche Mode zaczęły się coraz bardziej klarować. Kluczowy okazał się być pod tym kątem rok 1986, kiedy to światło dzienne ujrzał mroczny, definiujący zespół album Black Celebration. To on właśnie był pierwszym z całego grona dziś kultowych płyt formacji z Music for the Masses, Violator, Songs of Faith and Devotion oraz Ultra na czele.

Oto najlepsze albumy Depeche Mode. 5 płyt zespołu, które musisz znać

Oczywiście na latach 90. wydawnicza działalność Depeche Mode się nie kończy. W 2001 roku grupa powróciła po czteroletniej przerwie z płytą Exciter, która zaskoczyła swoim elektronicznym brzmieniem. Kolejne lata przyniosły jeszcze cztery kolejne krążki, wydane w składzie Martin Gore, Dave Gahan oraz Andy Fletcher.

Klawiszowiec zmarł niespodziewanie w maju 2022 roku w wyniku rozwarstwienia aorty. Choć fani obawiali się, że w związku z tym zespół zakończy działalność, to tak się nie stało. Jeszcze jesienią tego samego roku Martin i Dave zapowiedzieli nowy album i promującą go trasę koncertową. Tym samym wciąż na ten moment dyskografię Depeche Mode zamyka projekt Memento Mori z marca 2023 roku.

Łącznie katalog grupy liczy sobie piętnaście płyt. Które z nich najbardziej cenią użytkownicy "Rankera"? Sprawdź poniżej!