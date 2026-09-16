Wielka gratka dla fanów Kiss. Album Rock and Roll Over doczeka się wyjątkowego wznowienia z okazji 50-lecia wydania

Kultowy album formacji Kiss, Rock and Roll Over z 1976 roku, obchodzi właśnie swoje półwiecze. Z tej okazji zespół przygotował dla fanów jubileuszowe wydawnictwo. Do sprzedaży trafi ono już 6 listopada 2026. Nie da się ukryć, że będzie to absolutna gratka dla wszystkich kolekcjonerów. Za odświeżenie brzmienia odpowiada legendarny producent i inżynier dźwięku Eddie Kramer, który pracował również przy oryginalnym wydaniu.

Kiss - największe przeboje legendy rocka

Box ukaże się w dwóch rozbudowanych formatach: 6LP + Blu-Ray Audio oraz 4CD + Blu-Ray Audio. Łącznie na zestaw składa się aż 130 utworów, z czego aż 100 nagrań ujrzy światło dzienne po raz pierwszy.

A co dokładnie znajdziemy w środku? Będą dwa miksy albumu. Zremasterowana wersja oryginalna z 1976 oraz zupełnie nowy miks Kramera. Nie zabraknie unikalnych demówek czy odrzutów z sesji. Grupa udostępni także koncert z Japonii z 1977, który odbył się w słynnej hali Budokan.

Do box setu dołączona zostanie bogato ilustrowana, ponad 100-stronicowa książka w twardej oprawie. Wewnątrz znajdą się archiwalne fotografie, opracowania historyka Kena Sharpa czy nowe wywiady z muzykami Kiss: Gene’em Simmonsem, Paulem Stanleyem oraz Peterem Crissem,

Awatary Kiss zaprezentują... premierowe utwory

W grudniu 2023 formacja Kiss zagrała ostatni koncert w ramach pożegnalnej trasy. Publiczność zgromadzona w Madison Square Garden ujrzała wówczas film, w którym zapowiedziano całkiem nową erę Kiss. Zespół ogłosił, że powróci na scenę w niedalekiej przyszłości, ale pod postacią... awatarów.

Paul Stanley i Gene Simmons – w tegorocznym wywiadzie dla magazynu Pollstar – ujawnili, że w ramach tego show pojawią się też... premierowe utwory. Według pierwotnych zapowiedzi, pierwsze występy Kiss, w takiej formie, miały odbyć się w 2027. Są jednak pewne opóźnienia w tym zakresie. Show ma zadebiutować w Las Vegas dopiero w 2028.

Oto ciekawostki o albumie Dynasty od formacji Kiss: