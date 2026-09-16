Wokalista Myles Kennedy kategorycznie w temacie AI. "Po co oszukiwać samego siebie?"

Sztuczna inteligencja zyskuje coraz większą popularnością w kolejnych branżach, ale w świecie rocka wciąż budzi spore kontrowersje. Głos w tej sprawie postanowił ostatnio zabrać Myles Kennedy. Wokalista Alter Bridge, który również od lat współpracuje ze Slashem, w wywiadzie w audycji Eddiego Trunka na antenie SiriusXM zadeklarował, że nigdy nie wykorzysta AI jako wsparcia w procesie twórczym.

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Kategorycznie odmawiam używania AI jako narzędzia do pisania. Mam sięgać po coś, co przeszukuje cały internet, czerpie z pracy innych ludzi i uznać, że sztuczna inteligencja jest teraz moim współtwórcą? Pisałem przez ostatnie 10 tygodni, dlatego, że miałem trochę wolnego czasu. Nie ma nic, co kochałbym bardziej niż pisanie. Dlaczego więc miałbym odmawiać sobie radości z wielkiego poszukiwania skarbów? Tak na to patrzę. Próbujesz rozwiązać problem, dopasować elementy, a gdy w końcu to znajdujesz, uczucie jest niesamowite. Po co miałbym więc oszukiwać samego siebie i używać AI do stworzenia piosenki w jedno popołudnie? – powiedział Kennedy.

Wokalista podkreślił, że – w tej kwestii – jest staromodny. Przy okazji zdradził, że proces twórczy w jego przypadku od lat graniczy z... obsesją. – Kiedy otwieram ten portal, nie wychodzę z niego przez długi czas. I jestem przekonany, że to prawdopodobnie nie jest dla mnie zdrowe, ponieważ nie śpię zbyt dobrze i zawsze jestem w gotowości na wypadek, gdyby w mojej głowie pojawił się kolejny pomysł – podsumował Myles Kennedy.

Nowy album Slasha jest już gotowy. Wiadomo już, kiedy ukaże się na rynku

Slash potwierdził jakiś czas temu, że nowy album, który stworzył z wokalistą Mylesem Kennedym, a także muzykami The Conspirators, został już w całości nagrany. Na jego premierę będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać.

Płyta ma pojawić się na półkach sklepowych w lutym 2027 roku. Producentem całości jest Michael "Elvis" Baskette. Po wydaniu albumu, muzycy wyruszą natomiast w światową trasę, która potrwa mniej więcej rok.

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