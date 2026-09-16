Dead Poet Society idzie na całość! Zespół udostępnił kolejny utwór z nowej płyty. Jej premiera coraz bliżej

Dead Poet Society idzie na całość. Jest ostatni singiel przed premierą nowego albumu

Fani Dead Poet Society doczekali się ostatniej zapowiedzi przed wielką premierą. Zespół zaprezentował właśnie utwór „Miami For The Weekend”, który jest finałowym singlem promującym nadchodzący album „Monarch”. Cała płyta trafi do słuchaczy już 2 października i ukaże się nakładem Spinefarm. Nowy kawałek dołącza do wcześniej opublikowanych singli „Cold”, „Roach” i „Sinner Systems”. Już te utwory pokazały, że zespół postawił na charakterystyczną dla siebie równowagę między ciężkim brzmieniem, chwytliwymi melodiami a potężną dawką emocji. Nowy materiał grupy z Los Angeles błyskawicznie zdobył uznanie w branżowych mediach. Magazyn „Revolver” określił go jako „pełen napięcia i podszyty tanecznym niepokojem”, a „Kerrang!” opisał utwory jako „kipiące emocjami”.

Playlista osobista | ESKA ROCK

„Chciałem pójść na całość”. Lider zespołu o nowym albumie

Wokalista i gitarzysta grupy, Jack Underkofler, nie ukrywa, że praca nad albumem „Monarch” była dla zespołu czasem odważnych decyzji i artystycznego rozwoju. Jak sam przyznaje, celem było jeszcze głębsze zanurzenie się w to, co stanowi esencję Dead Poet Society. „Chcieliśmy wyznaczyć własne terytorium. Tym razem chciałem pójść na całość. Zależało mi na tym, żeby jeszcze głębiej wejść we wszystkie elementy, z których się składamy, i wydobyć esencję emocji sprawiającej, że Dead Poet Society są właśnie tym zespołem” - mówi muzyk. Efektem ma być najbardziej rozbudowany i poruszający materiał w dotychczasowej karierze grupy. Za brzmienie płyty odpowiadają cenione nazwiska. Album został wyprodukowany przez lidera Mutemath, Paula Meany’ego, znanego ze współpracy z Twenty One Pilots i Pierce The Veil. Miksem zajął się laureat nagrody Grammy, Adam Hawkins (Turnstile, Yungblud).

Tajemniczy dom i ukryta wiadomość dla fanów

Zespół przygotował dla swoich słuchaczy coś więcej niż tylko muzykę. Równocześnie z zapowiedziami płyty uruchomiono The House – interaktywny świat inspirowany okładką albumu, na której widać młodą dziewczynę otoczoną telefonami. To prawdziwa gratka dla fanów lubiących zagadki. Pierwsza wskazówka została już odkryta – był nią tajemniczy numer telefonu, który zespół umieścił na jednym z produktów w swoim internetowym sklepie. Grupa zachęca, by odwiedzić The House i sprawdzić, jakie jeszcze sekrety udało im się tam ukryć.

Dead Poet Society zagrają w Polsce!

Amerykańska formacja ma też świetne wieści dla polskich fanów. Zespół ogłosił właśnie trasę koncertową, która obejmie również nasz kraj. Dead Poet Society wystąpią 19 lutego 2027 roku w warszawskim klubie Proxima. Bilety na to wydarzenie są już dostępne w sprzedaży. Zanim muzycy dotrą do Europy, jesienią ruszą w trasę po Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrają u boku Honey Revenge, a jako supporty pojawią się Hunny i Broadside. Fani, którzy nie mogą doczekać się koncertu, mogą już zamawiać album „Monarch” w przedsprzedaży. Płyta dostępna jest w kilku limitowanych wariantach winylowych, a także na CD i w formacie cyfrowym.

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