Nie żyje współzałożyciel GWAR. Chuck Varga miał 68 lat

Informacja o śmierci Chucka Vargi jako pierwsza pojawiła się w mediach społecznościowych basisty Beefcake The Mighty, znanego także jako Casey Orr. Już w godzinach późnowieczornych w piątek 25 września napisał on na swoim koncie:
"Chuck Varga opuścił ten ziemski padół. Odszedł spokojnie, trzymając za rękę swoją ukochaną żonę Bambi. Był człowiekiem jedynym w swoim rodzaju – jako artysta i performer, jako uczony i dżentelmen. Jestem lepszym człowiekiem dzięki temu, że go znałem, a świat stał się uboższy po jego odejściu".
GWAR pożegnał członka-założyciela
W poniedziałek 28 września to na kontach formacji GWAR w mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym pożegnano jednego z jej członków-założycieli. Już w pierwszych słowach opatrzonego licznymi zdjęciami postu zwrócono uwagę na rolę Chrisa Vargi w całej historii zespołu. Muzyk pełnił w nim rolę wokalisty i wcielał się w postać znaną jako Sexecutioner. Co istotne, Varga zajmował się nie tylko muzyką - był on cenionym artystą wizualnym i jak zaznaczono, miał on bardzo duży wpływ na wykreowanie tego niezwykle po dziś dzień rozpoznawalnego stylu GWAR. W ramach swojej kariery Varga działał także jako scenograf i artysta wizualny w kinie, teatrze i innych dziedzinach sztuki.
Jako Sexecutioner Chuck wnosił na scenę niezapomnianą energię i współtworzył legendarną mitologię, chaos oraz atmosferę deprawacji, które stały się znakami rozpoznawczymi grupy. Jako artysta wizualny – dzięki swoim ilustracjom i projektom kostiumów – znacząco przyczynił się do wykreowania unikalnego stylu wizualnego GWAR. Był obecny od samego początku, a nawet wcześniej – w czasach, gdy zespół dopiero szukał swojej tożsamości. [...] Dla tych, którzy go znali, Chuck był kimś więcej niż tylko postacią w kostiumie potwora – był artystą, wokalistą, prawdziwym performerem, a przede wszystkim bratem dla wszystkich członków zespołu. Był jedną z osób, dzięki którym GWAR mógł w ogóle zaistnieć. Łączymy się w bólu z kochającą żoną Chucka, Bambi, jego rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi, którzy mieli zaszczyt go znać - brzmi oświadczenie zespołu.
Na co zmarł Chris Varga?
Od kilku miesięcy nie był tajemnicą fakt, że Chris Varga zmagał się z chorobą nowotworową prostaty, która dała przerzuty na inne narządy. W czerwcu tego roku samo GWAR zorganizowało zbiórkę funduszy, która miała na celu pokrycie kosztów leczenia onkologicznego artysty oraz utrzymania jego samego oraz jego rodziny.