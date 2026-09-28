Tobias Forge zamknął się w studiu! Czy lider Ghost nagrywa... death metalowy album?

Szwedzka formacja Ghost, dowodzona przez wokalistę Tobiasa Forge'a, w ostatnich latach bije rekordy popularności. Grupa ma na koncie sześć albumów. Kolejnego, w najbliższej przyszłości, nie będzie. Po zakończeniu ostatniej trasy, co nastąpiło pod koniec lutego tego roku, Forge zapowiedział przerwę w działalności Ghost. – Przyszłość jest obecnie sprawą bardzo otwartą. Kreatywnie mam mnóstwo rzeczy do zrobienia. Właściwie to obecnie nagrywam, ale nie jest to EP-ka z coverami ani nowy album Ghost. Więc szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie co i kiedy się wydarzy – powiedział w rozmowie dla Global News.

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W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że lider Ghost pracuje nad ekstremalnym projektem muzycznym. A mianowicie: death metalowym. W lipcu 2026 Digby Pearson, szef legendarnej wytwórni Earache Records, w podcaście Temple of Bleh zdradził, że jego label zakontraktował nowy zespół powiązany z tym muzykiem. – Z tego co wiem, Tobias robi właśnie album deathmetalowy – powiedział.

Jakiś czas temu, w mediach społecznościowych, Johan Koleberg (grający m.in. w Hammerfall i Therion) zamieścił zdjęcie zestawu perkusyjnego z wymownym podpisem: – Pomagam panu Tobiasowi Forge nastroić te piękne bębny do jego nowego projektu.

Joey Tempest, wokalista Europe, ponadto potwierdził, że Forge przebywa obecnie w studiu nagraniowym. – Nikt nie ma tam wstępu… Coś kombinuje! – powiedział w rozmowie z Planet Rock. Warto na sam koniec wspomnieć, że lider Ghost nagrał chórki na ostatni album Europe, Come This Madness, który właśnie się ukazał na rynku.

Taki projekt byłby dla Forge’a powrotem do korzeni. Przypomnijmy, że w latach 1998–2004 muzyk występował pod pseudonimem Mary Goore jako lider deathmetalowej formacji Repugnant, która na koncie ma jeden album, Epitome of Darkness z 2006.

Czy nowy, tajemniczy projekt Tobiasa Forge'a oficjalnie ujrzy światło dzienne w najbliższych miesiącach? Trzeba poczekać na kolejne szczegóły w tym zakresie...

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