Tobias Forge z Ghost nagrywa deathmetalowy album? "Coś tam kombinuje w studiu"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-28 14:07

Tobias Forge, mózg i lider szwedzkiej formacji Ghost, zdaje się pracować nad albumem z nowym projektem. W przestrzeni medialnej mówi się, że chodzi o coś... bardzo ekstremalnego. Warto wspomnieć, że muzyk w przeszłości był mocno związany ze szwedzką sceną deathmetalową.

Tobias Forge z Ghost w makijażu scenicznym podrzuca mikrofon. O jego nowym projekcie przeczytasz na EskaRock.
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Tobias Forge zamknął się w studiu! Czy lider Ghost nagrywa... death metalowy album?

Szwedzka formacja Ghost, dowodzona przez wokalistę Tobiasa Forge'a, w ostatnich latach bije rekordy popularności. Grupa ma na koncie sześć albumów. Kolejnego, w najbliższej przyszłości, nie będzie. Po zakończeniu ostatniej trasy, co nastąpiło pod koniec lutego tego roku, Forge zapowiedział przerwę w działalności Ghost. – Przyszłość jest obecnie sprawą bardzo otwartą. Kreatywnie mam mnóstwo rzeczy do zrobienia. Właściwie to obecnie nagrywam, ale nie jest to EP-ka z coverami ani nowy album Ghost. Więc szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie co i kiedy się wydarzy – powiedział w rozmowie dla Global News

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W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że lider Ghost pracuje nad ekstremalnym projektem muzycznym. A mianowicie: death metalowym. W lipcu 2026 Digby Pearson, szef legendarnej wytwórni Earache Records, w podcaście Temple of Bleh zdradził, że jego label zakontraktował nowy zespół powiązany z tym muzykiem. – Z tego co wiem, Tobias robi właśnie album deathmetalowy – powiedział. 

Jakiś czas temu, w mediach społecznościowych, Johan Koleberg (grający m.in. w Hammerfall i Therion) zamieścił zdjęcie zestawu perkusyjnego z wymownym podpisem: – Pomagam panu Tobiasowi Forge nastroić te piękne bębny do jego nowego projektu

Joey Tempest, wokalista Europe, ponadto potwierdził, że Forge przebywa obecnie w studiu nagraniowym. – Nikt nie ma tam wstępu… Coś kombinuje! – powiedział w rozmowie z Planet Rock. Warto na sam koniec wspomnieć, że lider Ghost nagrał chórki na ostatni album Europe, Come This Madness, który właśnie się ukazał na rynku. 

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Taki projekt byłby dla Forge’a powrotem do korzeni. Przypomnijmy, że w latach 1998–2004 muzyk występował pod pseudonimem Mary Goore jako lider deathmetalowej formacji Repugnant, która na koncie ma jeden album, Epitome of Darkness z 2006.

Czy nowy, tajemniczy projekt Tobiasa Forge'a oficjalnie ujrzy światło dzienne w najbliższych miesiącach? Trzeba poczekać na kolejne szczegóły w tym zakresie... 

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