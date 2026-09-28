Rock jest wege! Ci muzycy od lat deklarują, że nie jedzą mięsa

W związku z wiszącym nad ludzkością mieczem Damoklesa, jakim jest ocieplenie klimatu, a nawet prawdopodobna katastrofa klimatyczna, wiele badań zwraca uwagę na wpływ branży produktów odzwierzęcych na naszą planetę. Przemysłowa hodowla zabija bioróżnorodność, zużywa gigantyczne ilości pitnej wody i energii, produkuje zanieczyszczenia i przyspiesza nasz kurs ku klimatycznej przepaści. W galerii na samej górze poznajcie artystów, którzy starają się przekonać ludzkość do zmiany nawyków!
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