Rock jest wege! Ci muzycy od lat deklarują, że nie jedzą mięsa

Błażej Grygiel
2026-09-28 12:23

Przez wiele lat wegetarianizm i weganizm były postawami przede wszystkim osób, które chciały coś zmienić w sprawie traktowania zwierząt hodowlanych przez ludzi. Najczęstszą motywacją był sprzeciw wobec przemysłowych, brutalnych i pozbawionych empatii metod produkcji mięsa i nabiału. Teraz jednak argumentacja się zmieniła.

W związku z wiszącym nad ludzkością mieczem Damoklesa, jakim jest ocieplenie klimatu, a nawet prawdopodobna katastrofa klimatyczna, wiele badań zwraca uwagę na wpływ branży produktów odzwierzęcych na naszą planetę. Przemysłowa hodowla zabija bioróżnorodność, zużywa gigantyczne ilości pitnej wody i energii, produkuje zanieczyszczenia i przyspiesza nasz kurs ku klimatycznej przepaści. W galerii na samej górze poznajcie artystów, którzy starają się przekonać ludzkość do zmiany nawyków!

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