Rock jest wege! Ci muzycy od lat deklarują, że nie jedzą mięsa

Przez wiele lat wegetarianizm i weganizm były postawami przede wszystkim osób, które chciały coś zmienić w sprawie traktowania zwierząt hodowlanych przez ludzi. Najczęstszą motywacją był sprzeciw wobec przemysłowych, brutalnych i pozbawionych empatii metod produkcji mięsa i nabiału. Teraz jednak argumentacja się zmieniła.