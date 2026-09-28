Rod Stewart wyrusza w pożegnalną trasę. Znamy datę jego ostatniego koncertu w Polsce

Rod Stewart kończy koncertowanie. Ostatni występ muzyka w Polsce

Informacja ta z pewnością wywoła ogromne poruszenie wśród miłośników muzyki na całym globie. Jeden z najsłynniejszych wokalistów wszech czasów oficjalnie potwierdził plany dotyczące swojego ostatniego tournée. Rod Stewart wyrusza w muzyczne pożegnanie, a w jego harmonogramie uwzględniono również polski przystanek. Fani zyskają tym samym ostateczną szansę na usłyszenie największych przebojów artysty w wydaniu na żywo.

Cały projekt został zatytułowany „The Final Encore” i ma stanowić monumentalne podsumowanie wieloletniej ścieżki zawodowej tego wykonawcy. Krajowy koncert odbędzie się 20 lipca 2027 roku w krakowskiej TAURON Arenie. Zgromadzona widownia otrzyma szansę wysłuchania legendarnego repertuaru łączącego elementy rocka, muzyki folkowej oraz klasycznego soulu.

Rod Stewart zaskoczył stwierdzeniem: „Moje dni są policzone”

Sprzedaż biletów na pożegnalny występ Roda Stewarta. Harmonogram dystrybucji

Sympatycy słynnego wokalisty muszą liczyć się z ogromnym zainteresowaniem wokół wejściówek na to wydarzenie. Dystrybucja kart wstępu została zaplanowana w kilku fazach, co ułatwi zdobycie miejsca najbardziej zagorzałym słuchaczom. Zamknięta przedsprzedaż skierowana bezpośrednio do członków oficjalnego fanklubu wystartuje 29 września o godzinie 12:00.

Kolejne etapy zakupu będą uruchamiane systematycznie w następujących po sobie dniach. Użytkownicy kart Mastercard Pekao uzyskają dostęp do puli biletów 30 września od godziny 12:00. Dzień później o identycznej porze ruszy dystrybucja poprzez platformę Ticketmaster, natomiast powszechna sprzedaż rozpocznie się 2 października w samo południe w serwisie internetowym LiveNation.pl.

Album i trasy koncertowe Roda Stewarta

Chociaż zapowiedziane tournée ma stanowić ostateczne zamknięcie scenicznego rozdziału w życiu Roda Stewarta, muzyk zdecydowanie nie rezygnuje z działalności artystycznej. Swoją wspaniałą dyspozycję udowadnia w szóstej dekadzie obecności na rynku muzycznym. W 2024 roku wokalista wypuścił swój trzydziesty trzeci krążek zatytułowany „Swing Fever”, który został zrealizowany we współpracy z brytyjskim pianistą Joolsem Hollandem oraz towarzyszącą mu orkiestrą.

W minionych miesiącach artysta bardzo intensywnie podróżował z występami po terytorium Europy oraz Azji. Wokalista sfinalizował również swój wieloletni i niezwykle popularny projekt koncertowy w Las Vegas. Jego widowisko zatytułowane „Rod Stewart: The Hits” gościło na amerykańskiej scenie nieprzerwanie przez trzynaście lat.

Kariera Roda Stewarta. Miliony sprzedanych płyt i brytyjski tytuł szlachecki

Droga zawodowa Sir Roda Stewarta to długa seria fenomenalnych osiągnięć komercyjnych. Z imponującym dorobkiem przekraczającym ćwierć miliarda sprzedanych płyt i singli artysta zyskał miano jednego z najpopularniejszych twórców w całych dziejach fonografii. Jego niepodrabialna barwa głosu pozwoliła mu święcić triumfy w bardzo różnorodnej stylistyce muzycznej. Muzyk z sukcesami poruszał się w obszarach rocka, folku, rhythm and bluesa oraz soulu.

Piosenkarz należy do elitarnego grona twórców notowanych na szczytach list przebojów w każdym dziesięcioleciu swojej działalności. Wokalista dwukrotnie zasilił szeregi Rock & Roll Hall of Fame, a także został uhonorowany prestiżowym statusem GRAMMY™ Living Legend. W 2016 roku na terenie Pałacu Buckingham nadano mu szlachectwo w uznaniu jego zasług artystycznych oraz szerokiego zaangażowania w inicjatywy charytatywne.