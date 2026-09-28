Rod Stewart wyrusza w pożegnalną trasę. Znamy datę jego ostatniego koncertu w Polsce

Rod Stewart kończy koncertowanie. Ostatni występ muzyka w Polsce
Informacja ta z pewnością wywoła ogromne poruszenie wśród miłośników muzyki na całym globie. Jeden z najsłynniejszych wokalistów wszech czasów oficjalnie potwierdził plany dotyczące swojego ostatniego tournée. Rod Stewart wyrusza w muzyczne pożegnanie, a w jego harmonogramie uwzględniono również polski przystanek. Fani zyskają tym samym ostateczną szansę na usłyszenie największych przebojów artysty w wydaniu na żywo.
Cały projekt został zatytułowany „The Final Encore” i ma stanowić monumentalne podsumowanie wieloletniej ścieżki zawodowej tego wykonawcy. Krajowy koncert odbędzie się 20 lipca 2027 roku w krakowskiej TAURON Arenie. Zgromadzona widownia otrzyma szansę wysłuchania legendarnego repertuaru łączącego elementy rocka, muzyki folkowej oraz klasycznego soulu.
Sprzedaż biletów na pożegnalny występ Roda Stewarta. Harmonogram dystrybucji
Sympatycy słynnego wokalisty muszą liczyć się z ogromnym zainteresowaniem wokół wejściówek na to wydarzenie. Dystrybucja kart wstępu została zaplanowana w kilku fazach, co ułatwi zdobycie miejsca najbardziej zagorzałym słuchaczom. Zamknięta przedsprzedaż skierowana bezpośrednio do członków oficjalnego fanklubu wystartuje 29 września o godzinie 12:00.
Kolejne etapy zakupu będą uruchamiane systematycznie w następujących po sobie dniach. Użytkownicy kart Mastercard Pekao uzyskają dostęp do puli biletów 30 września od godziny 12:00. Dzień później o identycznej porze ruszy dystrybucja poprzez platformę Ticketmaster, natomiast powszechna sprzedaż rozpocznie się 2 października w samo południe w serwisie internetowym LiveNation.pl.
Album i trasy koncertowe Roda Stewarta
Chociaż zapowiedziane tournée ma stanowić ostateczne zamknięcie scenicznego rozdziału w życiu Roda Stewarta, muzyk zdecydowanie nie rezygnuje z działalności artystycznej. Swoją wspaniałą dyspozycję udowadnia w szóstej dekadzie obecności na rynku muzycznym. W 2024 roku wokalista wypuścił swój trzydziesty trzeci krążek zatytułowany „Swing Fever”, który został zrealizowany we współpracy z brytyjskim pianistą Joolsem Hollandem oraz towarzyszącą mu orkiestrą.
W minionych miesiącach artysta bardzo intensywnie podróżował z występami po terytorium Europy oraz Azji. Wokalista sfinalizował również swój wieloletni i niezwykle popularny projekt koncertowy w Las Vegas. Jego widowisko zatytułowane „Rod Stewart: The Hits” gościło na amerykańskiej scenie nieprzerwanie przez trzynaście lat.
Kariera Roda Stewarta. Miliony sprzedanych płyt i brytyjski tytuł szlachecki
Droga zawodowa Sir Roda Stewarta to długa seria fenomenalnych osiągnięć komercyjnych. Z imponującym dorobkiem przekraczającym ćwierć miliarda sprzedanych płyt i singli artysta zyskał miano jednego z najpopularniejszych twórców w całych dziejach fonografii. Jego niepodrabialna barwa głosu pozwoliła mu święcić triumfy w bardzo różnorodnej stylistyce muzycznej. Muzyk z sukcesami poruszał się w obszarach rocka, folku, rhythm and bluesa oraz soulu.
Piosenkarz należy do elitarnego grona twórców notowanych na szczytach list przebojów w każdym dziesięcioleciu swojej działalności. Wokalista dwukrotnie zasilił szeregi Rock & Roll Hall of Fame, a także został uhonorowany prestiżowym statusem GRAMMY™ Living Legend. W 2016 roku na terenie Pałacu Buckingham nadano mu szlachectwo w uznaniu jego zasług artystycznych oraz szerokiego zaangażowania w inicjatywy charytatywne.